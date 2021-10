Wilder čestital Furyju in se mu celo zahvalil

Po tem, ko se s svojim obnašanjem po porazu v Las Vegasu ni ravno izkazal, je Deontay Wilder po petih dneh premisleka vendarle čestital Britancu Tysonu Furyju. Američan in Britanec sta v igralniški meki uprizorila nepozaben obračun, v katerem je bil Wilder na pragu zmage, a se je nato Fury v velikem slogu vrnil in v enajsti rundi slavil z nokavtom.

»Vau, kakšen peklenski večer! Najprej bi se najbolj zahvalil Bogu, ker mi je omogočil, da s svetom delim še en del sebe, ki ga poganjata strast in odločenost. Rad bi se zahvalil moji ekipi in mojim navijačem, da so mi stali ob strani skozi ta dolg proces. Lagal bi, če bi rekel, da me razplet ni razočaral, a po tem, ko sem se ozrl na moje popotovanje, zdaj vidim, da je Bog želel da izkusim nekaj veliko večjega kot sem pričakoval, da se bo zgodilo,« je v objavi na družbenih omrežjih zapisal Wilder.

Zgodovinski spomini, ki bodo ostali za vedno

Dodal je še, da se bo iz poraza nekaj naučil, in da je »pravi Kralj« boksa, kot največje zmagovalce pa vidi navijače boksa, ki so v dvorani T-Mobile Arena resnično prišli na svoj račun.

»Nismo prišli do zmage, toda nek modrec je nekoč dejal, da se zmage skrivajo med nauki. Naučil sem se, da moraš včasih izgubiti, da bi zmagal. Čeprav sem si želel zmage, sem še bolj užival v tem, ko sem videl, da so zmagali navijači. Upajmo, da sem dokazal, da sem pravi Bojevnik in pravi Kralj tega športa. Upajmo, da smo MI dokazali, da se lahko ne glede na to, kako srdite so preizkušnje, pobereš in preživiš ter se spet boriš za tisto, v kar verjameš. Kot zadnje, vendar nič manj pomembno, bi rad čestital Tysonu Furyju za njegovo zmago, hvala ti za velike, zgodovinske spomine, ki bodo ostali za vedno,« je še sporočil Wilder.