Z Apeninov pod Alpe novi azzurro

Udarni slovenski odbojkarski reprezentanci, moška in ženska članska, do včeraj uradno nista imeli (novega) selektorja. Pri trikratnih evropskih podprvakih in četrtouvrščenih v lanskem premiernem nastopu v ligi narodov, denimo, še vedno ni razčiščen položaj okoli dvakrat srebrnega trenerja Alberta Giulianija. Giuliani je klubsko iz Poljske iz Asseco Resovie iz Rzeszowa presedlal h grškemu Olympiakosu, selektorsko, z lanskim EP mu je namreč potekla pogodba z Odbojkarsko zvezo Slovenije, pa ... »Selektor bo znan najpozneje do sredine februarja. Ne morem potrditi, da bo to še naprej Alberto Giuliani, a lahko trdim, da bo Slovenijo tudi v prihodnje vodil vrhunski strokovnjak. Z Giulianijem se še naprej pogovarjamo, toda končnega dogovora še ni. A glas, da smo v tem trenutku brez selektorja, se je razširil med trenerji in njihovimi zastopniki, na zvezo dobivamo številne ponudbe,« je razložil predsednik OZS Metod Ropret.

Ta je sicer tudi še naprej navdušen nad odbojkarsko kakovostno prepoznavnostjo doma in globalno. »Položaj slovenske odbojke je povsem drugačen. Pred desetletjem na svetovnem prizorišču nismo bili med pomembnejšimi dejavniki, zdaj smo. Med drugim dobivamo nove ponudbe za organizacijo prestižnih dogodkov, ki jih preprosto ne moremo zavrniti, eden takšnih je bila gala prireditev evropske zveze z žrebom lige prvakov,« je dodal.

Tako kot stroka tudi Ropret ve, da moško izbrano vrsto čaka menjava rodu. »Tudi mlajše selekcije navdušujejo, izbrana vrsta do 17 let je lani osvojila naslov evropskega prvaka. Zato verjamem, da naš čaka svetla prihodnost. V še močnejši domači ligi, moramo še malce dodelati kakovost, se bo ta nadarjeni rod lahko razvijal,« opominja predsednik OZS.

Bo on Andrea Giani za slovenska dekleta? FOTO: FIVB

Azzurrinje vodil do zlata

Izbrana vrsta deklet pa ima novega selektorja, ta je v skladu s smernicami zadnjih let tako pri moških kot pri ženskah Italijan. Marco Bonitta je z vodstvom OZS podpisal dveletno pogodbo. »Ko se je ponudila priložnost za sodelovanje s tako uglednim strokovnjakom, smo jo zagrabili z obema rokama. Prepričan sem, da bo pustil globok pečat, pričakujem nekaj podobnega, kot se je z Andreo Gianijem dogodilo pred leti v moški reprezentanci,« je prepričan Ropret.

Bonitta je leta 2002 popeljal Italijanke do naslova svetovnih prvakinj, ob tem še do dveh evropskih podprvakinj, azzurrinje je leta 2006 zapustil, a se po osmih letih vrnil. Vadil je tudi poljsko žensko izbrano vrsto, kot klubski trener slavnega Foppapedrettija iz Bergama je ekipo vodil do dveh scudettov, pokalne krone in dveh naslovov v ligi prvakinj. Nazadnje je bil trener moške vrste poljskega Indykpol AZS Olsztyna, s katerim je predčasno končal sodelovanje. Njegova prva naloga bo Slovenijo iz srebrne evropske lige dvigniti v zlato, nato bo to uvrstitev na evropsko prvenstvo 2023.

»Trening ni prostor in čas za demokracijo, ko se delo začne, se razprave končajo.« Marco Bonitta

Vcepiti pravi značaj

»Zame je delo z reprezentanco Slovenije velika motivacija. Ko mi je predsednik Ropret predlagal sodelovanje, sem takoj začutil pozitiven odnos. V njegovih besedah sem zaznal strast, hkrati pa tudi jasno ambicijo, da bi se slovenska ženska reprezentanca čim bolj približala uspehom moške,« je omenil Bonitta. »Cilji v vlogi slovenskega selektorja pa ne bodo le zmage, prva naloga bo igralkam vcepiti pravi značaj in miselnost nenehnih izboljšav. Pomembna je tudi odgovornost, najpomembnejša pa volja. Ekipa mora verjeti vase, da vanjo zaupam in verjamem tudi sam. Izjemno pomembna sta medsebojno zaupanje in iskrenost. Ko se bomo skupaj odločili, da bomo nekaj postorili, bomo morali vsi skupaj to tudi narediti. To je vselej prvi korak v moji trenerski filozofiji. Torej, igralke morajo trdo delati in napredovati v telesnem, psihološkem in taktičnem pomenu,« je 58-letni Ravenčan razgrnil svojo filozofijo. Pa še nečesa se pri svojem strokovnem delu drži: »Trening ni prostor in čas za demokracijo, ko se delo začne, se razprave končajo.«