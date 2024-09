Z Ukrajincema deseti, z Rusoma še korak višje

V nadaljevanju preberite:

Indija v kriketu vedno gladko premaga Slovenijo, v zadnjem krogu šahovske olimpijade v Budimpešti jo je na 64 poljih s 3,5:0,5. Indijski (vele)mojstri so na koncu skupno zmagali, spomnimo, Indija je v kriketu in šahu velesila, Slovenija, ki je bila tudi v boju za odličje, je zasedla 9. mesto, slovenske šahistke so bile 38. Deveto mesto je najvišja slovenska uvrstitev na šahovski olimpijadi, prej je bilo 10. mesto, ko sta bila v ekipi dva naturalizirana Ukrajinca Aleksander Beljavski in Adrian Mihaljčišin, v madžarskem glavnem mestu sta za deskama s slovensko zastavo na mizi šahirala Rusa Vladimir Fedosejev in Anton Demčenko. Obširneje v članku.