Za kolajno iztržili 106.000 evrov za dečkovo operacijo

Poljska atletinja Maria Andrejczyk, ki je na nedavno končanih olimpijskih igrah v Tokiu osvojila srebrno kolajno v metu kopja, je odličje ponudila na dražbi. Ves izkupiček dražbe pa je 25-letnica namenila pomoči osemmesečnemu Miloszku Malysi, poljskemu dojenčku, ki denar potrebuje za operacijo srca v Stanfordu v ZDA, poroča ESPN.



Srebrna medalja iz Tokia je na dražbi prinesla 106.000 evrov, ki jih je Andrejczykova v celoti namenila pomoči poljskemu malčku za operacijo srca, s katero bi mu rešili življenje.



Andrejczykova je na svojem profilu na Facebooku pred tednom dni zapisala, da je naključno naletela na zbiranje sredstev za Malyso in se odločila pomagati tako, da je na dražbo dala svoje olimpijsko odličje.



Ta teden je poljska zvezdnica potrdila, da je veriga supermarketov Žabka zmagala na dražbi, z zbranim denarjem pa bodo osemmesečnemu malčku lahko omogočili potrebno srčno operacijo. In ne le to, veriga trgovin Žabka je že napovedala, da bo Andrejczykovi vrnila težko prisluženo kolajno.



Andrejczykova, ki je na igrah 2016 v Rio de Janeiru za dva centimetra zgrešila medaljo, je imela leta 2017 težko poškodbo rame, leta 2018 pa je zbolela za rakom. Po zdravljenju je okrevala in minuli mesec v Tokiu prišla do svoje prve olimpijske kolajne.

