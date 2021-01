Za necepljene športnike bo v Tokiu zelo težko

Pariz – Športniki, ki se bodo čez šest mesecev udeležili olimpijskih iger v Tokiu in ne bodo cepljeni, se bodo morali spoprijeti z »izjemno težkimi razmerami«, je opozoril Denis Masseglia, predsednik francoskega olimpijskega komiteja.



Masseglia je v petek po videokonferenci govoril s predsednikom Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomasom Bachom. Kot navaja AFP besede visokega predstavnika francoskega olimpijskega komiteja, bo za necepljene športnike ob prihodu na Japonsko obvezna 14-dnevna karantena in bodo morali biti testirani vsak dan zjutraj in zvečer.



V sredo se bo sestal izvršilni odbor MOK.

