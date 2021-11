Za Nuzmana 30 let in 11 mesecev zaporne kazni

Carlosa Nuzmana so na zaporno kazen obsodili zaradi podkupovanja v zvezi s poletnimi olimpijskimi igrami 2016 v Riu, poročajo brazilski mediji. Ti se sklicujejo na sodišče v Rio de Janeiru, piše nemška tiskovna agencija dpa. Poleg Nuzmana lokalni mediji poročajo tudi, da sta bila v aferi obsojena še nekdanji vodja trženja Brazilskega olimpijskega komiteja (COB) Leonardo Gryner (na 13 let in deset mesecev zapora) ter bivši guverner Ria Sergio Cabral, ki je že bil obsojen zaradi drugih korupcijskih primerov, na deset let in osem mesecev.

Vsi trije so bili leta 2017 obtoženi korupcije, članstva v hudodelski združbi, pranja denarja in davčne utaje. Leta 2019 je Cabral na sodišču priznal, da je razdeljeval podkupnine, ko se je brazilska metropola potegovala za olimpijske igre 2016. Cabral je dejal, da je kupil glasove za dva milijona ameriških dolarjev (1,78 milijona evrov), da bi zagotovil igre za Rio.

Skupaj z 79-letnim Nuzmanom, ki je bil tudi vodja brazilskega olimpijskega komiteja, in brazilskim podjetnikom Arthurjem Soaresom je pred odločilnim glasovanjem na skupščini Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) leta 2009 kupil glasove več članov Moka, je povedal Cabral.

Pri tem sta mu pomagala dolgoletni vodja Mednarodne atletske zveze in član Moka Senegalec Lamine Diack in njegov sin, proti katerima še vedno teče vrsta protikorupcijskih preiskav, bila pa sta tudi že obtožena.

Rio je na izboru za gostitelja poletnih iger 2016 premagal Madrid, Tokio in Chicago.