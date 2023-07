Za Rajka Hrvata je Luzern zaklet

Za slovenskega veslača Rajka Hrvata mondeno švicarsko letovišče ostaja zakleto. Na tekmi svetovnega pokala v Luzernu je zasedel peto mesto med lahkimi skifisti. Hrvat je imel po zmagi v predtekmovalni skupini in drugim mestom v polfinalu precej višje želje.

»Moj cilj so bile stopničke, a te so tu zame očitno zapečatene. Z Luzernom se nikakor ne morem spoprijateljiti. Upal sem, da bom bližje, a so bili drugi precej hitrejši. Zdaj, ko je glava še vroča, se mi zdi finalni nastop katastrofalen. Doma bom prespal zadevo in videli bomo, kako najprej,« je dejal Hrvat.

Drugi slovenski reprezentanti niso dosegli vidnejših uvrstitev. Dvojec brez krmarja je bil drugi v finalu D in osvojil končno 20. mesto. Skifistka Nina Kostanjšek se je tokrat spopadala z zdravstvenimi težavami, zato njeno 22. mesto ni povsem realen rezultat.

Filip-Matej Pfeifer pa je bil žrtev nenavadnega sistema predtekmovanja, v katerem je postavil skupno sedmi čas med vsemi prijavljenimi skifisti, a je bil v svoji močni skupini šele četrti ter posledično uvrščen neposredno v finale E. V njem si je z zmago priveslal končno 25. mesto. V isti konkurenci je veslal tudi Isak Ivan Žvegelj in zasedel 28. mesto.

»To je trenutno naše stanje. Želeli smo si več. Imeli smo tudi nekaj težav z boleznijo. V naslednjih dveh mesecih bo treba še veliko postoriti, da bomo na svetovnem prvenstvu boljši. Pohvalo si zasluži Filip-Matej Pfeifer, ki je bil v vožnji na čas med najhitrejšimi. Glede Rajka pa se bomo pogovorili z njegovim trenerjem in skušali najti vzroke, zakaj v finalu ni veslal bolje,« je povedal selektor Slovenije Jan Ilar.