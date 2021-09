Za uvod zmaga Fincev in poraz Estoncev

V Tampereju in Tallinnu se je začelo evropsko prvenstvo v odbojki, od katerega si veliko obetajo tudi v slovenski reprezentanci. Na Finskem je domača izbrana vrsta v skupini C s 3:1 premagala Severno Makedonijo, v Estoniji pa so gostitelji v skupini D z 1:3 izgubili proti Latvijcem.



Finci so upravičili vlogo favoritov v skupini C in zanesljivo slavili zmago proti Severni Makedoniji. Prva dva niza so dobili s 25:20 in 25:15, tretjega so tesno izgubili (24:26), v četrtem pa so bili boljši s 25:22.



Estonci so presenetljivo ostali brez zmage proti baltskim tekmecem iz Latvije, ki so tesno v svojo korist odločili uvodna niza s 25:23 in 25:22. Nato so gostitelji dobili tretji niz s 25:16, zadnji pa je znova pripadel Latvijcem s 25:21 za prve tri točke v boju za napredovanje v osmino finala.



Prvenstvo stare celine gostita še Krakov s skupino A in Ostrava s skupino B, v kateri bo igrala tudi slovenska izbrana vrsta. Naši odbojkarji ne skrivajo visokih ciljev po odličnih predstavah in četrtem mestu v ligi narodov ter srebrni kolajni na prejšnjem evropskem prvenstvu leta 2019.



Prva tekma izbrance Alberta Giulianija čaka v petek proti Češki (20.15). Takrat bosta tudi preostali tekmi skupine B med Italijo in Belorusijo (14.15) ter Črno goro in Bolgarijo (17.15).



Jutri bodo nastope začele reprezentance v skupini A.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: