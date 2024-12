Zadnje dejanje Britancu, na vrhu še vedno Schumacher in Hamilton

Britanec Lando Norris (McLaren) je zmagovalec zadnje dirke sezone svetovnega prvenstva formule 1. V Abu Dabiju je njegova ekipa s tem tudi potrdila naslov svetovnega prvaka med konstruktorji. Na stopničkah sta končala še oba Ferrarijeva dirkača – Španec Carlos Sainz in Monačan Charles Leclrec.

Verstappen že v prvem zavoju v Piastrija

Vprašanje o prvaku v konstruktorskem seštevku je bilo zadnje, ki v sezoni 2024 še ni imelo dogovora vse do zadnje dirke. V igri sta bila le še McLaren in Ferrari, pri čemer je imela britanska ekipa pred Abu Dabijem 21 točk naskoka. Zadnje dejanje se je začelo s težavami za Ferrari, saj je Leclerc pred kvalifikacijami dobil kazenski pribitek zaradi menjave pogonskega sklopa dirkalnika in je tekmo začel z zadnjega startnega mesta.

Max Verstappen ostaja na vrhu. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP

Danes pa je na dirki za šok pri McLarnu poskrbel svetovni prvak med dirkači Max Verstappen (Red Bull), ki se je že v prvem zavoju zaletel v Oscarja Piastrija. Drugi McLarnov dirkač je tako zdrsnil na zadnje mesto. A vodstvo Norrisa je bilo vendarle dovolj, da je McLaren obdržal naskok, do konca dirke sta se sicer Ferrarijeva dirkača prebila na mesti tik za njim, je pa tudi Avstralec v drugem McLarnu še privozil do točke za deseto mesto. Verstappen je dirko končal ne šestem. McLaren je tako osvojil prvi naslov med konstruktorji po letu 1998, Ferrari pa bo na prvo lovoriko po letu 2008 moral počakati vsaj še eno sezono.

Lando Norris si je pridirkal imenitno popotnico za leto 2025. FOTO: Rula Rouhana/Reuters