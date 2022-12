Zakaj je bila tako vesela Urška Hrovat?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si. Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza 17. 12.): 1. A) Michael Hayböck 2. B) Fizioterapiji 3. C) Chicago

1. Tako kot nazadnje v primeru stopničk Žana Kranjca se je tudi v preteklosti tabor slovenske ekipe v alpskem smučanju decembra pogosto veselil odmevnih dosežkov. Tako je bilo tudi pred natanko 25 leti, ko je bila Urška Hrovat prav posebej vesela 3. mesta na slalomu v Val d'Iserju. Zakaj ji je ta dosežek pomenil tako veliko?

A) po prvi progi je bila 10.

B) razmere na progi so bile slabe

C) vrnila se je na oder po poškodbi

2. V teh dneh je argentinski nogometni velemojster Lionel Messi v središču pozornosti, podobno pa je bilo tudi pred 15 leti, ko zaradi poškodbe ni mogel nastopiti v clasicu njegove Barcelone in madridskega Reala. Pred 98.000 gledalci so nogometaši v glavno špansko mesto odnesli zmago iz Katalonije (1:0; Baptista). Kdo je bil takrat Realov trener?

A) Jose Mourinho

B) Manuel Pellegrini

C) Bernd Schuster

3. Poleti 1982, torej pred dobrimi 40 leti, je uradno poslovilno nogometno tekmo igral legendarni nemški reprezentant Franz Beckenbauer. Bavarec je takrat sklenil bogato kariero pri HSV iz Hamburga, pozneje pa so ga le prepričali, da je še eno sezono nastopal za New York Cosmos. Vmes se je vrnil v Evropo in nastopil na novoletnem malonogometnem turnirju v Zürichu – za kateri klub?

A) Bayern München

B) Inter Milano

C) Grasshoppers Zürich