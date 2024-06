Zakaj ne bi bila jaz eno od presenečenj v Parizu?

V nadaljevanju preberite:

Kakšno je zdaj zdravstveno stanje Anke Pogačnik, ene od petih slovenskih judoistk, ki so izpolnile zahtevno normo za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Parizu, zakaj je bila na trnih, koliko tekmovalk je po njenem na spektaklu v glavnem mestu Francije sposobnih osvojiti kolajno v njeni kategoriji, kje v primerjavi s svojimi nasprotnicami vidi svoje prednosti in pomanjkljivosti, kako izkušena judoistka kranjskega Triglava komentira izjemen niz njenih nekdanjih klubskih kolegic iz JK Z'dežele Sankaku in delo bivšega trenerja Marjana Fabjana, kakšno je njeno mnenje o nedavnih volitvah za predsednika Judo zveze Slovenije in novem (starem) prvem možu Bogdanu Gabrovcu, kako ji je všeč na Japonskem, kjer je na zaključnih pripravah, kje se vidi čez pet let ...