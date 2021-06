Zapisano v zvezdah: Rahm ob zmagi na OP ZDA pogledal v nebo

Šestindvajsetletnemu Jonu Rahmu je uspelo odigrati brez napake na zadnjih dveh luknjah in za svojo prvo lovoriko na »majorjih« za en udarec premagati Južnoafričana Louisa Oosthuizna. Rahm je na igrišču Torrey Pines zadnji krog odigral štiri pod parom in se zmage veselil s šestimi udarci pod parom igrišča (278).



Rahm, ki je z zmago obenem postal številka 1 na svetovni lestvici, saj je bil prvi nosilec Dustin Johnson tokrat 19., je moral nato po odlični predstavi spremljati igro Oosthuizna na zadnjih štirih luknjah. Zmagovalec British opna 2010 je bil še šestič zapovrstjo prekratek za zmago in je končal na drugem mestu z 279 udarci, tretji je bil Američan Harris English (281).

Zvezde so se postavile na svoje mesto

»Močno verjamem v karmo. Kar se mi je zgodilo pred nekaj tedni, sem vseeno ostal pozitivno naravnan, saj sem vedel, da se mi bo odprlo. Nisem vedel, kaj bo, a zavedal sem se, da prihajamo na poseben kraj. Ta zmaga pomeni moj preboj med elito in posvečam jo družini. Žal moja starša nista mogla pripotovati, sam sem ravno končal proticovidni protokol. Počutim se, kot da so se zvezde postavile na svoje mesto,« je dejal Rahm za Golf Channel, potem ko je moral zadnji teden preživeti v karanteni.



Rahm je postal prvi Španec z zmago na OP ZDA in četrti, ki mu je uspelo zmagati na enem od turnirjev velike četverice po Sergiu Garcii, Joseju Marii Olazabalu in že pokojnemu Seveju Ballesterosu, največji ali vsaj najbolj priljubljeni legendi španskega golfa.



»Zmago posvečam tudi Seveju. Vem, da si je od vseh majorjev najbolj želel osvojiti ravno tega,« je še dejal novopečeni zmagovalec.

