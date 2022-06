Zaradi virusa so oveneli, cveteli so tulipani

Slovenski odbojkarji drugega turnirja letošnje lige narodov v Quezon Cityju na Filipinih niso začeli po željah. Močno zdesetkani – večer pred uvodno tekmo so ostali brez s koronavirusom okuženih korektorja Tončka Šterna in prostega igralca Janija Kovačiča – niso bili konkurenčni reprezentanci Nizozemske. Tulipani so obračun dobili s 3:0 (17, 21, 24) in končali dolgi niz porazov proti slovenski izbrani vrsti, ta je trajal vse od četrtfinala evropskega prvenstva leta 2015. Slovenija pa je sicer na Filipinih okrnjena tudi za Klemna Čebulja, Alena Šketa in Mitjo Gasparinija. Sprejem začetnega udarca je bila tista prvina, ki je proti tulipanom varovancem Marka Lebedewa povzročala največ težav. Tudi Danijel Koncilja, v osnovi srednji bloker, na korektorskem mestu ni mogel enakovredno nadomestiti Šterna. Ker tudi s servisi ni bilo pravega pritiska, so Slovenci kot posledico ob prevelikem številu napak na peti tekmi letošnje lige narodov vpisali tretji poraz.

»Zagotovo smo po napredku na zadnjih tekmah tokrat pričakovali drugačen rezultat, a presekali sta nas okužbi s covidom-19. V zadnjem trenutku sem moral zamenjati postavo, z njo smo opravili le en kratek trening. Tudi Tine Urnaut in Dejan Vinčić še nista stoodstotna, tako da smo bili v težkem položaju. Vseeno smo pričakovali, da bomo pokazali boljšo predstavo, bolje reševali določene stvari v napadu, bolje izvajali začetni udarec, toda ritma nismo našli. Zdaj imamo prost dan, s posnetki bomo imeli priložnost analizirati napake in jih popraviti, da bomo na naslednji tekmi boljši,« je menil selektor Mark Lebedew.

Srednji bloker Jan Kozamernik je dodal: »Na žalost smo turnir slabo začeli. Nizozemci so igrali dobro, mi nismo bili na pravi ravni, imamo še veliko rezerv. Zdaj moramo izkoristiti vsak trening, popraviti igro, da bomo izvlekli kaj več, kot smo tokrat.« Slovenske odbojkarje naslednje merjenje moči čaka jutri, ob 13. uri se bodo pomerili z Argentino.