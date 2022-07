Zbiratelj je segel globoko v žep

Ameriški poslovnež Jim Irsay, tudi lastnik nogometne ekipe NFL Indianapolis Colts, je na dražbi kupil pas boksarske legende Mohameda Alija z znamenitega dvoboja z Georgeom Foremanom, ki so ga poimenovali kar Rumble in the Jungle. Irsay je za spominek odštel 6,18 milijona ameriških dolarjev (6,06 milijona evrov).

Ali je omenjeni šampionski pas osvojil za zmago v dvoboju težke kategorije leta 1974 v Kinšasi nad do tedaj še neporaženim Foremanom, dvoboj pa velja za enega najpomembnejših v zgodovini boksa.

Ali, ki je sicer preminil leta 2016 v starosti 74 let, je takrat zmagal z nokavtom v osmi rundi in osvojil naslov svetovnega prvaka.

Prodajna cena za pas, ki jo je določila dražbena hiša Heritage Auctions, je med najvišjimi v zgodovini za zbirateljske predmete, povezane s športom.