Zdaj bo vsem govoril, da je boksal tudi z Bivolom

Neporaženi slovenski profesionalni boksar Andrej Baković je nanizal še 13. zaporedno zmago (deseto z nokavtom), potem ko je predvčerajšnjim na Ptuju že v drugi rundi dvoboja v supervelterski kategoriji (do 69,85 kg) prisilil k vdaji Jasmina Dananovića (16 zmag, 2 neodločena izida, 18 porazov). Da 34-letni tekmec iz BiH ne bo kos dve leti mlajšemu Ljubljančanu, je bilo jasno že po nekaj prejetih udarcih, ki so mu vidno jemali sapo in voljo do boksa.

»Že v prvih treh minutah sem z aperkati v telo (tako levimi kot tudi desnimi), ki so postali moj zaščitni znak, dodobra načel Jasmina, v drugi rundi pa sem nato dokončal delo,« je pot do novega uspeha opisal 32-letni Ljubljančan, leta 2008 deveti na mladinskem svetovnem prvenstvu v Guadalajari, kjer je v osmini finala po točkah izgubil z Dmitrijem Bivolom, ki je včeraj v Las Vegasu nekoliko presenetljivo po soglasni sodniški odločitvi (trikrat s 115:113) ugnal favoriziranega Mehičana Saula Canela Alvareza (57 zmag, 39 s k. o., 2 neodločena izida, 2 poraza) in z jubilejno 20. zmago še devetič ubranil naslov svetovnega prvaka v poltežki kategoriji po različici WBA.

»Nekako nisem verjel, da lahko preseneti Alvareza. No, zdaj bom vsem govoril, da sem pred leti boksal z Bivolom, ki me je na mladinskem svetovnem prvenstvu premagal po točkah, vendar pa me ni niti enkrat resneje ogrozil, pri čemer ne gre prezreti, da je Dmitrij v Mehiko pripotoval kot kadetski svetovni in evropski prvak, medtem ko sem imel sam proti njemu šele 21. dvoboj,« se je spomnil Baković, vesel, da mu levo koleno po septembrski operaciji križnih vezi ni povzročalo nobenih preglavic. Ker nihče ne ve, kakšne bodo jeseni razmere v svetu, upa, da bo imel do konca poletja še dva dvoboja.

Dmitrij Bivol (levo), s katerim je Andrej Baković leta 2008 po točkah izgubil na mladinskem svetovnem prvenstvu v Guadalajari, je včeraj premagal mehiškega šampiona Saula Canela Alvareza (desno). FOTO: Ethan Miller/AFP

Od naših profesionalcev sta bila na Ptuju uspešna tudi 28-letni Konjičan Aljaž Venko (5 zmag, 1 neodločen izid, 1 poraz) in tri leta mlajši Mariborčan Edin Sejdinović (1 zmaga, 1 poraz); prvi je premagal Čeha Josefa Lacino (2 poraza), drugi Srba Krsta Zuvića (2 poraza). V razburljivi ekshibiciji, ki je dvignila na noge nabito polno dvorano Campus, pa je bil junak resničnostnih šovov Franko Bajc (zmagovalec lanskega Exatlona in Kmetije 2018) boljši od youtuberja Pera Martića.