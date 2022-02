Želijo niz zmag na številki 43

ACH Volley v letošnji odbojkarski klubski sezoni maršira brez napake! Oranžni zmaji so še brez poraza, zbrali so 42 zaporednih zmag v vseh tekmovanjih, v vitrini pa že imajo lovoriki za končna uspeha v slovenskem pokalnem tekmovanju in v srednjeevropski ligi. Pred trenerjem Mladenom Kašićem sta le še zemljevida dveh odbojkarskih front, kjer bi ljubljanski klub rad prišel do končnega cilja. Državno prvenstvo je nedvomno prednostna naloga, še posebej, ker je lani niz zadnjih šestnajstih naslovov najboljšega v Sloveniji končal Merkur Maribor, tu pa je še evropski izziv v pokalu challenge.

ACH Volley je, spomnimo, zmagovalec pokala CEV (Evropske odbojkarske zveze) Top Teams iz leta 2007, v sezoni 2009/10 je igral na finalnem turnirju lige prvakov. Ljubljanski kolektiv se je v letošnji igralni sezoni prebil med najboljše štiri klube v pokalu challenge, danes ob 17.30 pa ga v dvorani Tivoli čaka uvodna polfinalna tekma proti francoskemu izzivalcu iz Narbonna. Povratna tekma bo v torek. Drugi polfinalni par sestavljata Halkbank iz Ankare in atenski Panathinaikos, včeraj je uvod v Turčiji dobil gostitelj s 3:0.

Jani Kovačič bo tudi danes steber ACH Volleyja. FOTO: Jože Suhadolnik

Še korak dlje

A najprej je treba skočiti in nato reči hop. V prevodu: najprej je treba biti v dveh tekmah boljši od francoskih tekmecev iz Narbonna. Francoskih tekmecev? Pisana je zasedba z juga galske dežele. Medtem, ko se je ljubljanska odbojkarska vrsta skrbno sestavila okrepljena tudi z močmi iz nekdanjih jugoslovanskih republik, v Narbonnu za mrežo zelo veliko govorijo špansko in portugalsko. Trener je nekdanji sloviti španski reprezentant argentinskega rodu Guillermo Falasca, pod svojim varstvom pa ima poleg jasno Francozov tudi štiri argentinske, dva brazilska ter po enega španskega in tunizijskega igralca. Član Narbonna je tudi srednji bloker Martin Ramos, ki si je lani z Argentino v Tokiu priigral bronasto olimpijsko odličje.

A trikratni evropski reprezentančni podprvaki iz ACH Volleyja (Jani Kovačič, Alen Šket, dvakrat je bil poleg Matic Videčnik) so že marsikomu odbojkarsko podkurili pod nogami. Skratka, bogastvo je tudi v besedah. »Za nami je že 42 tekem v sezoni, nazadnje smo jih v tednu dni odigrali pet. Po osvojeni srednjeevropski ligi smo se skušali karseda dobro pripraviti za Narbonne. Namreč v pokalu challenge bi si želeli priti še korak dlje, kot nam je to uspelo že do sedaj,« pravi trener Mladen Kašić. »Predvsem si želim, da nas navijači v čim večjem številu pridejo podpret v Tivoli na zelo pomembni tekmi z Narbonnom,« pa je dodal srednji bloker Matic Videčnik.