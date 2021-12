Žgank še drugič turški prvak

Mihael Žgank, 27-letni judoist iz Migojnic pri Žalcu, si je še drugič po letu 2018 izbojeval naslov turškega prvaka v kategoriji do 90 kilogramov. Na poti do nove lovorike je nekdanji slovenski reprezentant in član kluba Z'dežele Sankaku premagal pet tekmecev.

Žgank je na turškem prvenstvu, na katerem je minuli konec tedna v Ankari moči merilo kar 574 judoistov in judoistk (več kot na evropskem prvenstvu!), po vrsti odpravil Ogulcana Havutcuja, Cema Ato Demirtasa, Cana Güzla, Ahmeta Buraka Cuhadarja, v zaključnem dvoboju pa je strl še odpor Magomeda Alija Cecenogluja. V kategoriji do 90 kilogramov je sicer nastopilo 40 tekmovalcev.

»V Turčiji je državno prvenstvo zelo pomembno tekmovanje, saj na podlagi rezultatov izberejo člane reprezentance in pozneje olimpijskega moštva,« je razkril Žgank, ki je slovenskemu moškemu judu leta 2017 v Budimpešti s srebrnim odličjem priboril zgodovinsko prvo kolajno na svetovnih prvenstvih. Kmalu zatem se je zaradi boljših razmer za trening odločil za prestop v turško reprezentanco.