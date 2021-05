Živa Dvoršak z najboljšim izidom v veliki finale

Živa Dvoršak je na današnji kvalifikacijski tekmi z zračno puško v konkurenci 93 strelk dosegla najboljši izid in se prebila v veliki finale evropskega prvenstva z zračnim, malokalibrskim in velikokalibrskim orožjem ter puško šibrenico v Osijeku. Ljubljančanka je zadela 630,8 kroga, kar je tudi nov državni rekord. Poleg dvakratne olimpijke iz Londona 2012 in Ria de Janeira 2016 ter edine slovenske strelke, ki je doslej izpolnila normo za nastop na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, sta nastopili še dve Slovenki.



Grosupeljčanka Klavdija Jerovšek je s 627,3 kroga osvojila enajsto mesto in za 0,6 kroga zgrešila preboj v veliki finale osmih najboljših strelk iz kvalifikacijskega dela, medtem ko je Ormožanka Urška Kuharič s 623,1 kroga zasedla 43. mesto. Finalna tekma se bo danes začela ob 17.15. Slovenske strelke so v ekipni konkurenci zadele 1881,2 kroga in za 0,2 kroga izboljšale rekordno znamko, ki so jo lani v isti postavi dosegle v Rušah. V prvem delu tekmovanja so bile od njih boljše le Norvežanke (1882,6) ter se tako prebile med osem najboljših reprezentanc. Ekipna tekma se bo nadaljevala v torek.

