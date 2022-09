Zmaga Špele Ponomarenko Janić, Anja Osterman le v dvojcu

Špela Ponomarenko Janić je zmagala med kajakašicami na 200 metrov, Ana Šteblaj je bila najhitrejša na 500 metrov, Anja Osterman pa je po uspešni in naporni sezoni tokrat nastopila le v dvojcu s klubskima kolegoma.

Anja Osterman, najuspešnejša sprinterka to sezono, ki se je z vsake velike mednarodne tekme letos vrnila z vsaj eno kolajno, tokrat ni veslala v posamični konkurenci. V dvojcu je združila moči s kolegoma iz kluba Adria Ankaran.

Med ženskimi kajakaškimi dvojci na 500 metrov je združila moči z mlado Deborah Jakomin in priveslali sta na drugo mesto, za Szilvio Kollo in Eleonore Pogačnik. Na 200-metrski razdalji mešanih dvojcev pa je Anja Osterman veslala skupaj z Dejanom Jakominom in zasedla tretje mesto tretja. Zmagala sta Ana Šteblaj in Anže Urankar.

V članski konkurenci je v finalu kajakašev na 500 metrov zmagal Tit Faletič, na 200 metrov pa je bil najboljši Anže Pikon. V članskem kajakaškem dvojcu na 500 metrov sta zmagala Rok Šmit in Andraž Korošec.