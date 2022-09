Zvezdnica Janja želi pokazati vse, kar zna

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji se (športno) dogaja. Najboljše odbojkarske reprezentance na svetovni ravni so se in se še bodo bodle v Ljubljani, v Kopru pa bo danes in jutri preizkušnja svetovnega pokala v športnem plezanju. Globalna elita se bo na novi zunanji plezalni steni v okviru športnega kompleksa Bonifika merila v težavnostnem plezanju. Koper bo po dolgih 25 letih merjenja svetovne konkurence v Kranju doživel tekmovalno premiero, gala odprtje pa bodo zagotovili tudi ugledni tekmovalni gostje, namreč vsi trije imetniki kolajn z nedavnega evropskega prvenstva v Münchnu: trikrat zlata Janja Garnbret ter srebrna Mia Krampl in Luka Potočar.