Anže Kopitar korak za korakom bliže cilju

Hokejisti Los Angeles Kings so z zmago proti Seattlu s 3:1 v NHL storili še en korak k uvrstitvi v končnico. Slovenski as in kapetan kraljev Anže Kopitar se tokrat ni vpisal med strelce ali podajalce, je pa ekipi pomagal ohraniti tretje mesto v pacifiški diviziji in se oddaljiti od Kraken.

Kralji bi si lahko že ponoči zagotovili nastop v končnici, a bi morali računati na pomoč St. Louisa v dvoboju z Nashvillom. Na potrditev nastopa v končnici bodo morali tako Kopitar in soigralci še nekoliko počakati, saj je Nashvill s 6:1 ugnal St. Louis.

LA Kings, ki jih do konca rednega dela čaka še šest tekem, so v dvoboju proti Seattlu povedli sredi druge tretjine, ko je v 32. minuti zadel Sean Durzi. Na začetku zadnjega dela igre pa so prednost povišali prek Carla Grundströma (46.).

Seattle je v deveti minuti zadnje tretjine znižal zaostanek po golu Oliverja Bjorkstranda, kaj več pa mu do konca dvoboja ni uspelo. Za nameček je prazno mrežo za končnih 3:1 zadel še Kevin Fiala.