Celje kot nove Jesenice

V nadaljevanju preberite:

Pogovarjali smo se s Christianom Feichtingerjem, ki že vrsto let vodi ICEHL, pod katero sodi tudi AHL. Rdeča nit pogovora se je sukala okrog Jesenic, nekoč pravega hokejskega mesta, ki pa izginja z zemljevida teh tekmovanj v regiji? Kako gleda Avstrijec na težave v Podmežakli in kako na majhno število gledalcev na tribunah tekem v Sloveniji? Koliko bi moral znašati proračun kluba za nastop v ICEHL? Kako je z dvorano Podmežakla, ustreza vsem zahtevam vodstva lige? Bi lahko Jesenice naknadno vstopile v AHL in kako gleda na novi celjski projekt?