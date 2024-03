Jordan Binnington je bil za kralje nerešljiva uganka

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL doživeli poraz. Na gostovanju v Enterprise Centru jih je premagala ekipa St. Louis Blues. Ta je slavila z izidom 3:1. Izkazal se je domači vratar Jordan Binnington, ki je zbral 40 obramb. Edini gol za kralje je dosegel Adrian Kempe. Anže Kopitar je ostal brez točke.

Kralje do konca rednega dela sezone čaka še 17 tekem. Gre za odločilni del sezone v boju za uvrstitev v končnico. Hokejisti iz Los Angelesa zasedajo sedmo mesto v razvrstitvi zahodne konference, s 77 točkami si ga delijo s tekmeci iz pacifiške skupine in branilci naslova Vegas Golden Knights. St. Louis je skupaj z ekipo Minnesota Wild z 71 točkami na devetem mestu lestvice na zahodu.

Čeprav so hokejisti St. Louisa nižje na lestvici, so bili kralji že od začetka strelsko neučinkoviti. Živce igralcem iz Kalifornije je paral domači vratar Binnington, za katerim je eden najboljših večerov v njegovi karieri. Aleksej Toropčenko, Jake Neighbors in Brandon Saad so zadeli za Blues, ki so zmagovito odprli niz štirih tekem na domačem igrišču.

»Mislim, da smo kot ekipa opravili dobro delo, saj smo igrali na pravi način in tesno v svoji coni,« je dejal Binnington. »Mislim, da je bilo veliko bolje in zabavno. Trenutno uživam. Za nas je to velika zmaga. Čaka nas še več dela. To je fokus.«

Adrian Kempe je dosegel gol za kralje v 54. minuti za 1:3. To je bil tudi zadnji gol v tem obračunu. Vratar kraljev Cam Talbot je zbral 27 obramb, medtem ko je Los Angeles izgubil tretjič v petih tekmah.

»To je bilo veliko razočaranje, ker smo mislili, da smo prišli pripravljeni na tekmo,« je dejal začasni trener Kings Jim Hiller. »Bili smo pri njihovi mreži in okoli nje. Ne vem, kolikokrat smo jih preizkušali, a bili smo zraven, ploščki so se kar nekako valili mimo. Torej, čutili smo, da nam gre precej dobro, in da moramo priti do znižanja izida z 0:1, to ni dober občutek.«

Kralje v soboto po srednjeevropskem času čaka tekma pri že odpisanih Chicago Blackhawks.