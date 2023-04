Kopitar pomagal Kraljem do zmage in 3. mesta v Pacifiški diviziji

V zadnjem mesecu sezone Kralji Anžeta Kopitarja niso bili v pravi formi. Dolgo so držali drugo mesto v zahodni konferenci, nato pa jih je slabih zadnjih 15 tekem potisnilo precej nazaj. V tem obdobju do današnje tekme so slavili le osemkrat, petkrat so izgubili po rednem delu in dvakrat po podaljšku.

Tako so se pred današnjo zadnjo tekmo z odpisanim Anaheimom postavili v položaj, ko so nujno potrebovali zmago, da bi potrdili 3. mesto v pacifiški diviziji. Tekmo so odprli slabo, prvi gol je za domačine dosegel Troy Terry že po manj kot treh minutah igre. Nato je stvari v svoje roke vzel Anže Kopitar in po golu kapetana so Kralji izenačili še pred koncem prve tretjine.

Edmonton prvi nasprotnik v končnici

Naprej je šlo lažje in na koncu so Kings dokaj zanesljivo slavili s 5:3. Junak tekme je bil Adrian Kempe, ki je dosegel tri zadetke, Kopitar pa je svojemu zadetku dodal še podajo pri zadnjem golu Kempeja v prazno mrežo.

Od naveze Quinton Byfield - Adrian Kempe - Anže Kopitar (na fotografiji) bo odvisna usoda Kraljev v končnici. FOTO: USA Today

Redni del sezone je za Kralje končan, z zmago so si zagotovili tretje mesto v pacifiški diviziji, ki še neposredno vodi v končnico. Današnje tekme so določile tudi nasprotnika Los Angelesa v prvem krogu končnice, pomerili se bodo s hokejisti Edmontona.

Kralji so redni del končali s 47 zmagami, 25 porazi in 10 porazi po podaljšku, Edmonton pa je zbral tri zmage po rednem delu več. Ekipi sta bili precej izenačeni, večji del sezone so bili Kings pred Oilers, tako da naftarji za Kopitarja in soigralce niso nepremagljiva ovira.

Los Angeles Kings: Anaheim Ducks 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Kopitar 17., Kempe 31., 47., 60., Moore 42.; Terry 3., Jones 42., Zegras 56.