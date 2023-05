Panterji na krilih Bobrovskega še enkrat ugnali Toronto

Florida je v končnico prišla kot t.i. »wild card«, Toronto pa je veljal za enega od favoritov za naslov prvaka. A so panterji v končnici ujeli neverjetno formo, nanizali so pet zaporednih zmag in v seriji proti javorjevim listom vodijo že z 2:0.

Domačini so tekmo v Scotiabank Areni v Torontu začeli dobro, po prvi tretjini so vodili že z 2:0, zadela sta Alexander Kerfoot and Ryan O'Reilly. Hokejisti Floride se niso predali, v prvi tretjini je znižal Anton Lundell, z »blitzkriegom« pa so vrnili udarec na začetku druge tretjine in v le 66 sekundah so prišli do vodstva.

Najprej je izenačil Aleksander Barkov, za vodstov s 3:2 je zadel Gustav Forsling. Sledilo je obleganje vrat Floride, hokejisti Toronta so na vse pretege iskali pot do mrežice, a je vrata zaklenil Sergej Bobrovski, ki je do konca tekme zbral kar 34 obramb.

Hokejisti Floride so se v zadnji tretjini branili (in ubranili) na vse možne načine. FOTO: USA Today

Prav Bobrovski je ključna figura uspeha Floride v letošnji končnici. Serija se zdaj seli na Florido, kjer bo Toronto poizkušal vrniti milo za drago in slaviti na gostujočem ledu.

Na drugi tekmi večera v ligi NHL so se pomerili hokejisti Dallasa in Seattla. Favorizirane Zvezde so po porazu na prvi tekmi tokrat strnile vrste in odpravile Kraken iz Seattla s 4:2. V prvi tretjini so mrežice mirovale, odločilna pa je bila druga, v kateri je Dallas dosegel tri zadetke. Serija je izenačena na 1.

Toronto Maple Leafs: Florida Panthers 2:3 (0:2 v zmagah)

Kerfoot 3, O'Reilly 6; Lundell 12, Barkov 21, Forsling 22.

Dallas Stars: Seattle Kraken 4:2 (1:1 v zmagah)

Johnston 24, Dadonov 30, Pavelski 37, Seguin 51; Kartye 32, Eberle 57.