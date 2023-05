Florida presenetila Toronto, Seattle do zmage po podaljšku

Hokejisti Floride Panthers so dobili prvo tekmo polfinala končnice v severnoameriški ligi NHL proti Toronto Maple Leafs. Panterji so bili v gosteh boljši s 4:2. Prvo tekmo polfinala zahoda je prav tako v gosteh proti Dallas Stars dobilo moštvo Seattle Kraken. Odločilni gol je dosegel Yanni Gourde po 12 minutah podaljška.

Florida nadaljuje sijajno serijo v končnici. Potem ko so varovanci Paula Mauricea po sedmih tekmah izločili rekordno in prepričljivo najboljšo ekipo rednega dela Boston Bruins, so tokrat na prvi tekmi na kolena spravili še javorove liste.

Četrtopostavljeno moštvo iz Toronta je po začetnem zaostanku z 0:2 v drugi tretjini izenačilo prek Matthewa Kniesa (29.) in Michaela Buntinga (35.), a je Carter Verhaeghe (38.) še pred iztekom drugega dela zadel za vodstvo s 3:2.

V zadnjem delu je nato zadel še Brandon Montour (53.) in Floridi zagotovil lep kapital za nadaljevanje serije. Goste je sicer v vodstvo popeljal Nick Cousins (10.), povišal pa ga je Sam Bennett v 28. minuti dvoboja.

»Mislim, da smo napravili preveč napak, seveda je to tudi posledica dobre igre Floride. Preprosto te prisilijo v to, vseeno pa mislim, da smo si danes sami otežili delo z napakami, ki jih v prvi seriji nismo delali,« je po tekmi dejal trener domačih Sheldon Keefe.

Za panterje je Matthew Tkachuk prispeval tri podaje, Verhaeghe pa je z 11 goli na večni lestvici po zadetkih v eni sezoni končnice za Florido prehitel Raya Shepparda in Dava Lowryja.

Sergej Bobrovski je ustavil 34 strelov domačih. Njegov kolega na drugi strani Ilja Samsonov je za Toronto zbral 24 obramb. Javorovi listi sicer igrajo prvi konferenčni polfinale po sezoni 2003/04.

Druga tekma bo v Torontu na sporedu v noči s četrtka na petek.

Prvo tekmo polfinala zahoda je prav tako v gosteh proti Dallas Stars dobilo moštvo Seattle Kraken. FOTO: Jerome Miron/USA Today Sports, Reuters

Na zahodu je do gostujoče zmage prišel Seattle. Od pretekle sezone novo moštvo v ligi NHL je v letu dni napravilo velik preskok in v prvem krogu izločilo lanske zmagovalce Colorado Avalanche.

Odločilni gol je padel po 12 minutah podaljška, ko je za Kraken zadel Gourde. Dodatni igralni čas je izsilil Joe Pavelski z golom v 53. minuti. Kapetan zvezd je tudi pred tem zabil vse gole za domače – v 3., 13. in 50. minuti.

S štirimi goli je postal najstarejši igralec s tem dosežkom v končnici z 38 leti in 295 dnevi. Že pred tem je s tremi postal drugi najstarejši s hat-trickom. Starejši je bil le še Johnny Bucyk leta 1974, ko je bil star 38 let in 344 dni. Pavelski je bil pred tekmo celo negotov, saj se je počasi vračal po pretresu možganov iz prve serije proti Minnesota Wild.

Niti štirje goli zvezdnika domačih pa niso bili dovolj, da bi preprečili slavje Seattla. Ta je prvo četrtino dobil s 4:2, potem ko so v štirih minutah zadeli Jaden Schwartz (12.), Justin Schultz (15.), Oliver Bjorkstrand (15.) in Jordan Eberle (16.). Schultz in Bjorkstrand sta zadela v razmiku 11 sekund, Eberle pa zaokrožil serijo treh golov Kraken v vsega 52 sekundah.

Jake Oettinger je za domače ustavil 39 od 44 strelov, medtem ko je Philipp Grubauer obranil 31 od 35 poskusov proti svojim vratom.

Naslednja tekma Stars in Kraken prav tako čaka v noči s četrtka na petek. Tudi ta bo v Dallasu.