Slovenci vselej blizu, a vselej daleč, tudi Kazahstan boljši le za gol

Slovenska hokejska reprezentanca je na sedmi, zadnji tekmi na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Latviji izgubila s Kazahstanom s 3:4 (1:1, 1:1, 1:2). Slovenci že po nedeljskem porazu s Slovaki niso imeli več možnosti za obstanek med elito, SP so končali na zadnjem mestu predtekmovalne skupine B brez točk.

Kazahstan – Slovenija 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) Arena Riga, gledalcev 4140, sodniki Bjork (Švedska), Kaukokari (Finska, glavna), Davis (ZDA), Ondraček (Češka); strelci: 0:1 Kuralt (2.), 1:1 – Mihajlis (Rimarjov, Beketajev, 19.), 1:2 – Kuralt (Ograjenšek, Tičar, 22.), 2:2 – Muratov (Orehov, Savicki, 39.), 2:3 – Drozg (Simšič, Pance, 43.), 3:3 – Rimarjov (Starčenko, beketajev, 53.), 4:3 – Muhametov (MIhajlis, 57.); kazenske minute: Kazahstan 4, Slovenija 6.

V tekmi, ki po tekmovalnem vidiku Sloveniji ni pomenila ničesar, so izbranci selektorja Kopitarja lovili prvo točko ali točke na SP za lepše slovo od Rige. Kopitar je prvič na SP priložnost med vratnicama ponudil tretjemu vratarju Žanu Usu. Kazahstan je do današnje tekme na SP že dosegel dve zmagi, po kazenskih strelih je premagal Norveško in Slovaško, s štirimi točkami pa je bil na sedmem mestu skupine v Latviji neulovljiv za zadnje Slovence, ki so dvoboj začeli s točkovno ničlo.

Zelo dober začetek Slovencev

A začetek je bil danes za Slovence zelo dober. Že prvo pravo priložnost so spremenili v zadetek, po akciji Kazahstana in zgrešenem poskusu na vrata Usa je Anže Kuralt v drugi minuti potegnil v protinapad in ga uspešno končal z vodilnim zadetkom. Nadaljevanje je bilo enakovredno, Slovenija si je pripravila nekaj polpriložnosti, blizu golu je bil v deseti minuti Jan Drozg. Slovenskim igralcem ni uspelo izkoristiti prvega »power-playa« na tekmi, ko pa so imeli prednost ob koncu tretjine Kazahstanci, je Nikita Mihajlis napad učinkovito končal za izenačenje.

Napeto pred kazahstanskimi vrati. FOTO: Gints Ivuskans/AFP

Podobno je bilo v drugi tretjini. Slovenija je hitro povedla, spet je bil v glavni vlogi Kuralt, ki je po strelu Roka Tičarja pospravil odbitek v mrežo. A tudi nadaljevanje je bilo nekakšna preslikava prve tretjine. Igra je bila izenačena (na koncu je bilo razmerje strelov 32-26 za Kazahstan), tekmeci pa so gol dosegli ob koncu, ko je bil na klopi za kaznovane kapetan Jan Urbas. Slovenci so še tretjič na tekmi povedli na začetku zadnje tretjine; takrat je po podaji Žige Panceta izza vrat najprej poskušal Nik Simšič, njegov strel je vratar Andrej Šutov še ubranil, potem pa je plošček v mrežo potisnil Jan Drozg.

Zadnje dejanje SP nato ni bilo po volji slovenskih igralcev. Ob branjenju minimalne prednosti so v 52. minuti naredili napako in izgubili plošček v svoji tretjini, Jevgenij Rimarjov pa je protinapad končal z golom. Podobno je bilo nato še tri minute pred koncem, ko je nov hiter prodor Kazahstana izkoristil Maksim Muhametov, prvega vodstva Kazahstana na tekmi pa Slovencem ni več uspelo izničiti.

Strokovni štab Slovenije je vodil selektor Matjaž Kopitar. FOTO: Gints Ivuskans/AFP

Slovenci se bodo tako na SP leta 2024 merili v konkurenci divizije I (skupina A), gostitelj tekmovanja še ni znan, krovna zveza IIHF ga bo določila na kongresu ob koncu letošnjega SP. Pri hokejski zvezi Slovenije so že napovedali, da tokrat ne bodo kandidirali za tekmovanje, ki ga je Slovenija nazadnje gostila lani.