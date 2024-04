Tudi za Anžeta Kopitarja napočil 5. letni čas

V nadaljevanju preberite:

V Evropi gre večinoma proti koncu, v Severni Ameriki pa se začenja – hokejski 5.letni čas oziroma končnica sezone. Los Angeles se bo z našim asom Anžetom Kopitarjem tretje leto zapored pomeril z Edmontonom? Sicer bo to jubilejna 10. serija v končnici med tema dvema moštvoma. Kako je bilo v preteklosti, kdo je uspešnejši? Kako je bilo, ko je sloviti Wayne Gretzky, nekoč zvezdnik Edmontona, okrepil prav to kalifornijsko zasedbo? In kaj pravi Kopitar o tekmečevi prednosti domačega igrišča?