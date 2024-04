Anže Kopitar varčuje moči za končnico NHL

Hokejisti Los Angelesa so v rednem delu sezone severnoameriške lige NHL, ki se bo sklenila prihodnji teden, dosegli še 43. zmago. Na 80. tekmi so v kalifornijskem derbiju ugnali – iz boja za končnico že zdavnaj odpisano – moštvo Anaheima s 3:1. Slovenski as Anže Kopitar je tekmo izpustil.

Po prvi tretjini brez zadetkov so kralji na ledu domače dvorane Crypto.com ključno razliko naredili v drugi tretjini, ko je že na začetku ob moštveni premoči zadel Pierre-Luc Dubois, Matt Roy pa je nato v 31. minuti povišal na 2:0. V zadnji tretjini so rački znižali na 1:2, v polno je zabil Trevor Zegras, končni izid pa je postavil Kevin Fiala nekaj več kot dve minuti pred koncem. Češki vratar kraljev David Rittich se je izkazal za ključnega moža z 28 obrambami.

Naslednjič na led v torek zjutraj

Hokejisti Los Angelesa bodo torej do konca rednega dela igrali še dve tekmi, obe v svoji dvorani Crypto.com Arena. Prvo v torek ob 3.30 po slovenskem času, ko bo v Kaliforniji gostovala Minnesota, tri dni pozneje bo obiskal Los Angeles še Chicago. Tako Minnesota kot Chicago ne bosta igrala v drugem delu sezone.