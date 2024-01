Zimska klasika ni bila po okusu prvakov, sanjski večer Daccorda

Seveda v severnoameriški hokejski ligi NHL ne gre brez zimske klasike. Prestižni obračun na prostem 1. januarja sta tokrat odigrali ekipi Seattle Kraken in branilec naslova Vegas Golden Knights. Tekma na stadionu T-Mobile Park v Seattlu, kjer igra bejzbolska ekipa v lige MLB Seattle Mariners in ima 47.000 sedežev, je pripadla domači zasedbi Kraken.

Junak hokejske zimske klasike na prostem je bil domači vratar Seattla. Joey Daccord, ki ima trojno državljanstvo, kanadsko, ameriško in švicarsko, je zaklenil vrata ter popeljal svojo ekipo Kraken do zmage s 3:0 v ponedeljek proti zlatim vitezom iz Las Vegasa.

Daccord je drugič v karieri na tekmi v ligi NHL ubranil prav vse strele nasprotnega moštva in ohranil mrežo nedotaknjeno. Navijači, ki so do zadnjega mesta zapolnili tribune na tej tekmi, so vratarja nagradili z ovacijami in vzkliki navdušenja ter skandiranjem njegovega imena ob vsaki obrambi.

»Mislim, da je bil to poseben dan za vse. Za našo ekipo, za naše mesto, za hokej,« je dejal 27-letni Daccord. "Bil je neverjeten dan in tako zelo hvaležen sem, da sem bil del tega. Bilo je res nekaj posebnega in velika zmaga za našo ekipo. Nasproti nam je stala dobra ekipa. To je nekaj, česar ne bom nikoli pozabil, in to je eden najbolj 'kul' dni v mojem življenju.«

Kulisa je bila spektakularna. FOTO: Alika Jenner/AFP

Kraken je dosegel peto zmago zapovrstjo, in to proti branilcem naslova Stanleyjevega pokala Golden Knights.

Kraken je vse svoje zadetke dosegel v prvih petih minutah vsake tretjine in s tem pomagal pripraviti teren za eno najboljših predstav 27-letnega čuvaja mreže, ko je ubranil prav vseh 35 strelov na gol gostov.

Za Seattle so zadeli Eeli Tolvanen, Will Borgen in Yanni Gourde. To je bila tudi prva zmaga »ribičev« v Seattlu proti Golden Knights.

Aktualni prvaki lige NHL sicer zasedajo drugo mesto v pacifiški diviziji. Na vrhu tihomorske skupine je ekipa Vancouver Canucks, ki ima enako število točk, 49, kot Las Vegas. Na tretjem mestu je Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja s 45 točkami, četrti Seattle ima 39 točk.

Igralci Kraken so odigrali prvo hokejsko tekmo na prostem, potem ko so se v sezoni 2021/22 pridružili ligi NHL.

Seattle se je veselil zmage. FOTO: Steven Bisig/Reuters

Daccord, ki je postal sploh prvi vratar, ki je zaklenil vrata na zimskih klasikah na prostem na novega leta dan, je dejal, da je zaradi igranja na prostem plošček težje videti kot v običajnih dvoranah. Zato je bil zelo hvaležen za značilno oblačno nebo v Seattlu.