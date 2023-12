Morski psi prvi ugriznili, toda nato so se Kralji znesli nad njimi

Hokejisti kluba Los Angeles Kings so s slovenskim kapetanom Anžetom Kopitarjem na čelu dosegli novo zmago v NHL. Na domačem ledu so s 5:1 (0:1, 3:0, 2:0) odpravili igralce moštva San Jose Sharks. Zanimivo, da je Kopitarjeva strelska statistika tokrat ostala prazna.

Tekmo so bolje odprli Morski psi, ki so prek Šveda Fabiana Zetterlunda v 12. minuti prešli v vodstvo z 1:0. Toda nato so v Crypto.com Areni zagospodarili Kralji, ki so s tremi goli v drugi tretjini zasukali rezultat. Za gostitelje so tedaj v polno zadeli Švicar Kevin Fiala (v 23. minuti), Američan Trevor Lewis (24.) in Kanadčan Pierre-Luc Dubois (33.).

V zadnji tretjini je nato z dvema zadetkoma premoč Los Angelesa potrdil še Šved Adrian Kempe (44. in 56.).

Kopitar je na ledu prebil slabih 16 minut, v tem času pa je proti gostujočemu finskemu vratarju Kaapu Kähkönenu (38 obramb) sprožil le en strel. Domači čuvaj mreže, Čeh David Rittich, je zaustavil 24 od 25 poskusov tekmecev iz San Joseja.

Kralji, ki s 44 točkami zasedajo četrto mesto v zahodni konferenci, se bodo znova dokazovali že danes ponoči, ko bodo gostovali v Las Vegasu.

Drugi izidi: New Jersey Devils – Columbus Blue Jackets 4:3 – po podaljšku, New York Rangers – Washington Capitals 5:1, Tampa Bay Lightning – Florida Panthers 2:3, Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators 2:4, Buffalo Sabres – Boston Bruins 1:4, New York Islanders – Pittsburgh Penguins 0:7, Minnesota Wild – Detroit Red Wings 6:3, Nashville Predators – Carolina Hurricanes 2:5, St. Louis Blues – Dallas Stars 2:1, Arizona Coyotes – Colorado Avalanche 5:4 – po podaljšku, Chicago Blackhawks – Winnipeg Jets 2:1 – po podaljšku, Calgary Flames – Seattle Kraken 1:2, Anaheim Ducks – Vegas Golden Knights 5:2.