6 izgovorov, zakaj se ne bi v službo vozili s kolesom

Kolesarjenje je odlična aktivnost, ki poskrbi za vaše zdravje. Če se v službo odpravite s kolesom, se s tem prebudite, razgibate, nadihate svežega zraka in ste hkrati prijaznejši do okolja, vseeno pa si nekateri ne predstavljajo, da bi lahko bilo kolo prevozno sredstvo za pot do službe.

Predstavljamo vam najpogostejše izgovore, zakaj se ne bi v službo vozili s kolesom, in rešitve.

1.Kolesarjenje traja dlje

Dejstvo je, da je vožnja s kolesom res počasnejša od vožnje z avtomobilom. Ampak ali kolesarjenje do službe res traja bistveno dlje? Na kolesu se izognete gneči na cesti in prometnim zastojem, obenem pa vam ni treba parkirati na oddaljenih mestih. Kolo lahko preprosto pustite pred službo in tako ne zapravljate časa s parkiranjem in hojo od parkirišča do službe. Seveda pa kolesa ne pozabite zavarovati oziroma zakleniti.

2.Kaj, če nas na poti ujame dež?

Na kolesu smo seveda veliko bolj odvisni od vremena. Vožnja v mrzlih, vetrovnih in deževnih dneh je lahko izjemno neprijetna. Predvsem je pomembno, da pred odhodom v službo preverite vremenske razmere. S seboj imejte vedno zložljiv dežni plašč, ki je izjemno praktičen in vas zavaruje pred morebitnimi padavinami. Odlična rešitev pa so tudi zložljiva kolesa, ki jih v primeru slabega vremena preprosto zložite in s seboj vzamete na vlak ali avtobus.

3.Kolo nima prostora za prtljago

Morda v službo nosite stvari, ki jih na kolesu nimate kam spraviti. Najbolje je, da s seboj vzamete nahrbtnik, v katerega pospravite vse, kar potrebujete. Izjemno praktična je tudi košara za kolo, ki predstavlja dodaten prostor za prtljago in omogoči, da s seboj vzamete še več stvari.

4.Kolesarjenje je naporno

Najbrž si nihče ne želi priti v službo utrujen. A aktivnost ima ravno obraten učinek: prav zaradi kolesarjenja je velika verjetnost, da boste na delovno mesto prispeli zbujeni in polni zagona. Tudi če niste v najboljši telesni pripravljenosti, boste z rednim kolesarjenjem hitro nabrali kondicijo. Če pa še vedno mislite, da bi bila vožnja s kolesom do službe prevelik zalogaj, je odlična alternativa električno kolo, ki vožnjo nekoliko poenostavi.

Kolesarska čelada je osnovni kos opreme, s katerim boste poskrbeli, da bo vožnja prijetna in varna. FOTO: Hervis

5.Na kolesu ne moremo biti oblečeni poslovno

Za vožnjo s kolesom je poslovna obleka morda res nekoliko nerodna, zato bo bolj varno in udobno, če boste na kolesu oblečeni v športna oblačila. To pa še zdaleč ne pomeni, da v službi ne morete biti primerno oblečeni. V nahrbtnik spravite službeno obleko ali pa jo že prej pustite v službi. Ob prihodu na delovno mesto se preprosto preoblecite in že ste pripravljeni na delo.

6.Kolo je velika naložba

Nakup kolesa je res finančen vložek, vendar je dolgoročno gledano vožnja s kolesom varčnejša od vožnje z avtomobilom. Kolo ne potrebuje goriva, registracije, tehničnega pregleda, vinjete in ne vključuje številnih drugih finančnih obveznosti. Tudi vzdrževanje kolesa je cenejše od vzdrževanja avtomobila.

Kakovostno kolo je naložba, ki se vam bo z leti obrestovala. FOTO: Hervis

Kakšno kolo izbrati?

Zdaj, ko nimate več izgovorov, da ne bi kolesarili v službo, je čas, da izberete popolno kolo zase. Izbiro prilagodite svojim potrebam in predvsem terenu, po katerem se boste vozili. Za vožnjo na delo je pogosto povsem dovolj že običajno mestno kolo, za bolj vnete kolesarje pa cestno ali gorsko. Zelo priročna izbira je zložljivo kolo, ki ga lahko preprosto pospravite v avtomobil ali vzamete s seboj na javni prevoz v primeru slabega vremena. Če imate namen prekolesariti daljše razdalje, je smiselna rešitev električno kolo.

Kakšno opremo potrebujete?

Z vidika varnosti je najpomembnejši del opreme nedvomno kolesarska čelada. Izberite takšno, ki vam je udobna, a vam hkrati ni prevelika in zagotavlja vaši glavi zaščito. Za dodatno udobje so tu še kolesarska oblačila, ki omogočajo zaščito pred vremenskimi razmerami, preprečujejo pretirano znojenje in povečajo udobje med vožnjo.

V Hervisu ponujamo pestro izbiro koles in kakovostne kolesarske opreme, ki vam bo služila vrsto let. Obiščite našo spletno trgovino in preverite celotno ponudbo, v primeru vprašanj pa obiščite katero od naših poslovalnic, kjer vam bodo strokovnjaki z veseljem svetovali pri odločitvi.

Naročnik oglasne vsebine je Hervis