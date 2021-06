Aretirali žensko, ki je povzročila skupinski padec na prvi etapi

Po poročanju televizije RTL so francoski policisti aretirali nepazljivo gledalko, ki je s kartonskim napisom v rokah zrušila moštvenega kolega Slovenca Primoža Rogliča, Nemca Tonyja Martina. Nahaja se v pridržanju v Landerneauju. Orožniki iz Finistera so v soboto prek facebooka sporočili, da se je sodni postopek že začel, in da za dodatne informacije prosijo tudi očividce, saj je omenjena gledalka zapustila prizorišče nesreče pred prihodom preiskovalcev.



Ti so v sredo za AFP dejali, da so formalno identificirali žensko in jo priprli. »Žensko smo formalno identificirali in jo pridržali pred nekaj minutami,« so francoski tiskovni agenciji dejali viri blizu preiskovalcev nesreče. Aretacijo je nato za AFP potrdila tudi državna tožilka v Normandiji Camille Miansoni.

Denarna ali celo zaporna kazen

»Številni gledalci se obnašajo spoštljivo, ta se žal ni,« je po koncu uvodne etape dejal nesrečni Martin. Vodstvo tekmovanja je že napovedalo tožbo, po padcu Martina se je na tleh sicer znašlo še 21 kolesarjev, številni so potrebovali zdravniško pomoč. Jasha Sütterlin (Team DSM) je moral s poškodbo roke v bolnišnico v Landerneau in je že končal z letošnjo dirko.



Športni dnevnik L'Equipe je poročal, da ji grozi najmanj 1500 evrov kazni, če se bo za tožbo odločil tudi kakšen od kolesarjev (na to so namignili v ekipi Movistar), pa bi bila kazen lahko še precej višja in bi narasla do enega leta zapora in 15.000 evrov.



Nesreča se je zgodila v prvi etapi od Bresta do Landerneauja, potem ko je ženska kameram pozirala s kartonskim transparentom, vanj pa se je nič hudega sluteč zaletel nemški član Jumbo-Visme Martin. Prek njega je padel tudi moštveni kolega, slovenski as Roglič, za njim pa so po tleh zgrmeli še številni drugi in povsem ustavili glavnino. Iskanje povzročiteljice nesreče je trajalo nekaj dni, saj je takoj po nesreči zbežala.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: