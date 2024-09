Avstralcu zmaga, Tadej Pogačar 7.

Avstralski kolesar Michael Matthews (Jayco AlUla) je zmagovalec velike nagrade Quebeca. Na 201,6 km dolgi trasi po kanadskih cestah je bil v ciljnem sprintu boljši od Eritrejca Biniama Girmaya (Intermarche-Wanty). Od Slovencev je najvišje končal Tadej Pogačar, ki je ciljno črto prečkal na 7. mestu.

Na 3. mestu je bil Francoz Rudy Molard (Groupama-FDJ), na 4. Belgijec Tiesj Benoot (Visma-Lease a Bike), na 5. pa njegov moštveni kolega Per Strand Hagenes iz Norveške.

Za 33-letnega Avstralca je to 42. zmaga v karieri in druga letos, še tretjič pa je slavil na cestah v okolici Quebeca in je tako edini s tremi zmagami na tej veliki nagradi. Po dve imata njegov rojak Simon Gerrans in Slovak Peter Sagan.

Na današnji razgibani krožni trasi v okolici Quebeca so morali kolesarji premagati slabih 3000 višinskih metrov, pričakoval pa se je šprint večje skupine, kar se je tudi zgodilo.

Uvodoma se je sicer oblikovala ubežna skupina nekaj kolesarjev, ki pa so počasi odpadali v naslednjih kilometrih, dokler nista ostala le še dva, a je tudi njiju glavnina ujela 14 km pred ciljem.

V tem času je Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike) v glavnini pospešil, tik za njega se je prilepil Pogačar, a iz tega na koncu ni bilo nič. Poskusil je tudi Američan Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), ki je pobegnil za dobrih deset sekund, a ga je peloton ujel. Dobra dva kilometra pred ciljem sta napadla Pogačar in Francoz Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), pridružilo se jima je nekaj kolesarjev, še enkrat več pa je bila glavnina kmalu znova skupaj in pripravljena za ciljni sprint, ki ga je dobil Matthews.

Slovenski as Pogačar, ki se je danes po 54 dneh vrnil v tekmovalni pogoj po zmagoslavju na dirki po Franciji, je bil v zadnjih kilometrih vseskozi zraven v ospredju, na koncu pa v ciljnem šprintu zmagovalec letošnjega Toura in Gira ni več poskušal na polno in tudi ni imel pravih možnosti.

V času zmagovalca je ciljno črto prečkal tudi Matej Mohorič (Bahrain-Victorius) na 30. mestu, njegov lanski dosežek, peto mesto, bo tako obveljal kot najboljši slovenski izid doslej v Quebecu.

Tratnik je na koncu zaostal za 52 sekund in bil 72. Matevž Govekar, ki je v Kanado prišel s popotnico etapne zmage zadnji dan dirke po Veliki Britaniji, in Pogačarjev pomočnik v ekipi emiratov Domen Novak sta končala v ozadju.

V nedeljo bo na kanadskih tleh še VN Montreala, ki je precej težja in posledično ustreza tudi hribolazcem. Pogačar je na njej zmagal pred dvema letoma, ko je v sprintu ugnal tokrat zaradi poškodbe odsotnega Belgijca Wouta Van Aerta.