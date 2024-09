Pogačar se vrača v Kanadi, Roglič na SP tudi na kronometer

V nadaljevanju preberite:

Kolesje se v svetovni seriji tudi po Vuelti, ki jo je v velikem slogu dobil Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe), vrti z nezmanjšano hitrostjo. Vanj se po 54 dneh dirkaškega premora vrača tudi Tadej Pogačar (UAE), ki bo jutri na VN Quebeca in v nedeljo na VN Montreala štartal prvič po zmagoslavju na Touru. V Kanadi bo kajpak lovil novo zmago, vendar tudi formo pred svetovnim prvenstvom v Zürichu, na katerem se slovenskim navijačem obeta izjemna poslastica.

Pred dnevi je selektor Uroš Murn v pogovoru za Delo razkril, da so nastop na cestni dirki, ki bo na sporedu 29. septembra, potrdili vsi najboljši slovenski kolesarji, in dodal, da čaka še na Rogličev odgovor glede nastopa v vožnji na čas 22. t. m. Mi smo ga dobili v ekskluzivnem pogovoru z zasavskim orlom, ki ga bomo to soboto objavili v Nedelu.