Bele ceste van der Poelu, Pogačar sedmi

Na Le Tolfe zmanjkalo moči

Nizozemski kolesarski zvezdnikje na dirki Strade Bianche (bele ceste) potrdil, da je ta čas eden od najboljših kolesarjev na svetu za enodnevne preizkušnje. V Sieni je slavil še eno prestižno zmago pred. Tadej Pogačar se je moral po še eni vrhunski predstavi sprijazniti s 7. mestom.Spektakularna trasa s 63 km makadama, razdeljenega na 11 odsekov, ter zvezdniška konkurenca na njej, nikakor nista razočarali. Dogajanje se je spet razživelo 50 km pred ciljem, ko je prišlo do odločilne selekcije, v ospredju pa je ostala skupina »vseh zvezd«. Zraven je bil tudi Pogačar (UAE), čeprav se je se 70 km pred ciljem zapletel v padec. Družbo so mu delali lanski zmagovalec(Jumbo Visma), svetovni prvak Alaphilippe (Deceuninck Quick Step), van der Poel(Alpecin Fenix), dvojec iz ekipe Ineos Bernal in. Presenetljivo sta tempu svetovne kolesarske smetane sledila še(Trek Segafredo) in(Qhubeka Assos).Iz te osmerice, v kateri na žalost ni bilo slovenskega kapetana ekipe Bahrain Victorious, je zaradi počene gume najprej izpadel Simmons, presenetljivo pa se je dobrih 20 km pred ciljem v težavah znašel van Aert, ki tako kot Pidcock ni mogel slediti Alaphilippovemu pospešku. Vendar se Belgijec in Britanec nista vdala, 17 km pred ciljem sta se vrnila v sedmeroboj za zmago, v katerem je Pogačar vseskozi deloval prepričljivo vse do zadnjega odseka makadama.Na Le Tolfe, le 1,1 km dolgem odseku, sredi katrerega pa je klanec z 18-odstotnim naklonom, pa je zašel v težave. Močno je pospešil van der Poel, sledil pa mu je lahko le Alaphilippe. V sklepnih 12 km po asfaltu se je začel lov za njima. Bernal, ki je na vzponu zaostal najmanj, je ujel priključek z njima, Pogačar, van Aert in druščina žal ne.Tako je o zmagi odločal troboj, katerega vrhunec je bil po pričakovaju sklepni vzpon proti Piazzi del Campo s 16-odstotnim naklonom v najbolj strmem odseku. Na njem je imel daleč največ moči van der Poel, svetovni prvak v ciklokrosu, za katerega je to druga cestna zmaga letos. Prvo je slavil v uvodni etapi dirke po ZAE, ki pa jo je moral nato zapustiti, zaradi okužbe s koronavirusom v njegovi ekipi.Drugo mesto je osvojil Alaphilippe, tretje Bernal. Med zasledovalci je imel največ moči van Aert, Pogačarju pa je ob koncu 184 km dolge preizkušnje zmanjkalo »dinamita« v nogah za šprint, tako da je zasedel 7. mesto (0:54 za zmagovalcem), kar je še vedno najboljša slovenska uvrstitev na Strade Bianche. »Kot ekipa smo se zelo dobro odrezali, bili smo zelo aktivni, bil sem tudi zraven pri odločilnem pobegu. Na zadnjem makadamskem odseku, na katerem je napadel van der Poel, sem preživel trenutek krize. Komaj sem prišel do vrha vzpona, vendar se nisem vdal. Poskušal sem se priključiti vodilni skupini, vendar je nismo mogli ujeti. V finišu nisem imel več dovolj moči, zato sem zadovoljen s 7. mestom,« je povedal Pogačar.Mohorič je končal na 59. mestu (8:49),(UAE) na 61. (10:21),(Bahrain Vivtorious) na 86. (13:47). Na ženski dirki (136 km) je bila najboljša Nizozemka(SD Works). Najvišje uvrščena Slovenka je bila(Massi) na 54. mestu (7:10),(Ale BTC Ljubljana) je bila 64. (8:22).Kolesarsko dogajanje bo pestro tudi v naslednjih dneh, jutri(Jumbo Visma) sezono začenja na dirki Pariz–Nica, Pogačar bo v sredo na štartu enotedenske italijanske dirke Tirreno–Adriatico.