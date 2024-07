Belgijski zvezdnik o Rogličevem padcu: Grozno je, žal mi je zanj

Še ene sanje o rumeni majici Primoža Rogliča so se razblinile na enak način kot prejšnje – s padcem. In če je bil za padec v 11. etapi kriv Roglič sam, ko je ovinek izpeljal po najbolj mastni liniji in zato izgubil stik s podlago, ga je tokrat pokosil kolesar Astane Aleksej Lucenko, ki je padel po stiku z betonskim otokom na cesti.

Na Rogliča se padci res lepijo, če gre res za smolo, je drugo vprašanje, dejstvo pa je, da je Zasavec iz igre izpadel ravno, ko se je njegova forma začela vzpenjati. »Slišal sem, da je prišlo do padca, nato smo izvedeli, da je padel Primož. Res mi je žal, njegova forma je šla navzgor, upam, da mu bo uspelo dobiti vsaj katero od etap,« je o padcu rojaka povedal nosilec rumene majice Tadej Pogačar.

Posledice padca so bile na ramenu dobro vidne. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Padec Rogliča pa se je dotaknil tudi njegovih bivših sotekmovalcev v Vismi Lease a bike. »Grozno je, res mi je žal za Primoža, to zanj ni prva velika smola, takšne stvari so se mu dogajale že prej. O skupni zmagi se ne bi smelo odločati na etapi, kot je bila ta,« je padec Slovenca komentiral belgijski zvezdnik Wout van Aert, ki se je v 11. etapi prav tako znašel na tleh, a ni utrpel hujših poškodb.

Športni direktor Visme Frans Maasen je bil kratek in jedrnat: »To je veliko sranje. Želimo si, da bi tudi Primož enkrat imel srečo.«