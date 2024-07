Pogačarjev peklenski načrt brez zmage, Rogličeva dvojna sreča v nesreči

V nadaljevanju preberite:

Tadej Pogačar je v 11. etapi Toura s svojo ekipo UAE pripravil peklenski načrt, ki ga je izpeljal skoraj do popolnosti. A hudič se skriva v podrobnostih, po veliki bitki v Centralnem masivu zmage ni slavil slovenski as, temveč njegov veliki tekmec Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike). Danec je s tem naznanil, da še zdaleč ni končan boj za rumeno majico, od katere se je po padcu in nekaj sreče v nesreči še nekoliko oddaljil Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe).