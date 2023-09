Bernard Hinault: Pogačar je boljši od Rogliča in Vingegaarda

V nadaljevanju preberite:

Ob omembi Bernarda Hinaulta so se nekoč tresli tekmeci, ki jih je mlel z izjemno močjo in napadalnim slogom dirkanja. Ob možnosti, da se bo srečal z njim, se še vedno zdrzne marsikateri spremljevalec kolesarstva, ki se mu zdi, da ne gre zobati češenj z nekom, ki so ga klicali Jazbec in Šef.

A predstave o trdosrčnem serijskem zmagovalcu so zgrešene, Bernard Hinault, s katerim smo se pogovarjali ob robu predstavitve uvodnih italijanskih etap Toura 2024, je dostopen, zgovoren in duhovit 68-letni gospod. Ostrina kljub temu ostaja v neposrednosti njegovih odgovorov.