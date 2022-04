Cassani: Pogačarjeva doba se je šele dobro začela

V nadaljevanju preberite:

Vrh jakostne lestvice Svetovne kolesarske zveze (UCI) je vse bolj slovenski. Tadej Pogačar in Primož Roglič ostajata na prvih dveh mestih, Matej Mohorič pa se je po 5. mestu na dirki Pariz–Roubaix povzpel na 4. mesto na svetu. Slovenski oder za zmagovalce preprečuje le belgijski as Wout van Aert … O čem takem v tradicionalni velesili Italiji lahko ta čas samo sanjajo in se po besedah nekdanjega selektorja Davideja Cassanija zdaj oni učijo od Slovencev.