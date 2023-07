Cilj na klancu po okusu napadalnega Pogačarja

Na kolesarski dirki po Franciji bo danes na 15. etapa, ki bo tekmovalce popeljala od Les Getsa do Saint-Gervaisa pod Mont Blancom. Dolga bo 179 km, kolesarji pa bodo morali v njej premagati več kot 4000 višinskih metrov. Po sobotni etapi je razmerje med najboljšima ostalo podobno, slovenski as Tadej Pogačar pa še naprej zaseda drugo mesto.

V skupnem seštevku je vodstvo obdržal lanski zmagovalec, Danec Jonas Vingegaard, ki ima pred Pogačarjem po sobotni etapi deset sekund naskoka. V boju za tretje mesto pa zdaj najbolje kaže zmagovalcu 14. etape, Špancu Carlosu Rodriguezu, ki pa za vodilnim zaostaja že 4:43 minute.

»Petnajsta etapa je spet zelo težka. Bo zelo napeto in če bodo dobre noge, bomo spet poskusili,« je po sobotni etapi za RTV Slovenija dejal Pogačar. Dodal je, da se da tudi v tako zahtevnih etapah in vročini prihraniti nekaj moči. »Odvisno, kje porabiš energijo ter koliko ti pomaga ekipa s prehranjevanjem in polivanjem vode v vročih dneh. Lahko se kar dosti prihrani.«

Tour, 15. etapa

Karavana bo danes na pot krenila ob 13.20 in se takoj začela vzpenjati. Po dobrih 75 km brez kategoriziranih vzponov bo v zadnjih 100 km takšnih klancev kar pet.

Po vrsti si bodo najprej sledili prelazi Forclaz de Montmin (7,2 km/7,3 %), Croix Fry (11,3 km/7 %), Aravis (4,4 km/5,8 %), zaključnih 11 km pa bo najbolj zahtevnih z dvojnim vzponom na strm prelaz Amerands (2,7 km/10,9 %) ter zaključnim do Saint-Gervaisa (7 km/7,7 %).

Danes je na papirju druga najtežja etapa na Touru. Kraljevska bo v sredo. Najboljši bodo ciljno črto prečkali nekaj po 18. uri ter si lahko vsaj malce oddahnili, saj bo pred nadaljevanjem na sporedu prost ponedeljek. V torek bo na vrsti razgibana vožnja na čas.