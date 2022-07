Pogačar v beli majici do Elizejskih poljan

Spremljamo v živo

13:00

Štirje ubežniki imajo že 2 minuti prednosti.

12:55

Poglejte koliko navijačev je ob cesti!



12:51

Philippe Gilbert je najstarejši v pelotonu, čez tri dni bo star 40 let.

12:49

Že prvi poskus bega je, kot kaže uspel. Štirje kolesarji imajo že 40 sekund prednosti. Tega pa nismo pričakovali. Bežijo: Sven Erik Bystrom (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Magnus Cort (EF Education-Easypost), Cyril Barthe in Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM). Peloton uživa v sobotni vožnji. še 195 km do cilja.

12:48

Magnus Cort (EF Education-EasyPost) je prvi baroudeur letošnjega Toura!

12:47

Končno je štartalo 176 kolesarjev. 2. etapa se je začela. Magnus Cort že beži!

12:46

Wellens je skoraj priključil, je pa Adam Yates zdaj staknil defekt. Še vedno traja zaprta vožnja.

12:45

Zgodila se je ena zanimivost, ki jo ne vidimo pogosto na Touru. Tim Wellens je 1 km pred koncem zaprte vožnje staknil defekt. Nepisano pravilo pravi, da se dirka ne začne, dokler ne uredi kolesa in se priključi v peloton. Torej, še vedno traja zaprta vožnja, očitno ni še ujel glavnine.

12:40



12:37

Andrej Hauptman ima v kolesarski statistiki tri nastope na Touru, vendar nikoli ni prispel do cilja v Parizu. Na francoskih cestah mu je najbolje šlo leta 2002 s štirimi etapnimi uvrstitvami v prvo deseterico, najboljša pa je bila 4. mesto v 3. etapi v Reimsu. Kot športni direktor pri ekipi UAE ima precej boljši izkupiček, že dvakrat se je na Elizejske poljane pripeljal v spremljevalnem avtomobilu rumene majice. In letos gre s Tadejem Pogačarjem v Francijo po tretje zaporedno zmagoslavje.



12:35

Krasen dan za kolesarjenje je danes (Laurent Jalabert)



12:30

2. etapa se še ni začela. Wout van Aert (Jumbo Visma) nosi zeleno majico. Jumbovci so že najboljša ekipa na Touru. Verjamemo, da bo tako ostalo do Elizejskih poljan.

12:27

O zmagovalcu Toura običajno odločajo vožnje na kronometer in epski alpski ter pirenejski klanci. Na 109. dirki po Franciji pa bi lahko bil ključna točka most na Danskem. V 2. etapi karavano čaka prečkanje Velikega pasu (Storebaelt), ožine, ki loči otoka Sjaelland in Fyn, med katerim lahko odpihne upe na rumeno majico v Parizu.



12:25



12:20

Danes ne dežuje. Že na štartu močno piha, kaj bo šele pred mostom. Tadej Pogačar nosi belo majico, najboljšega mladega kolesarja, ki še ne šteje 25 let. Kolesarji so se podali na pot, najprej sleti petkilometrska zaprta vožnja.

12:15

Klasičnih šprinterjev naj bi se otresli na vetru v zadnjem delu dirke. Prav gotovo pa bodo to najbolj poskušali kolesarji moštva Trek Segafredo zaradi svojega kapetana Madsa Pedersena.

12:10

Glavni favorit za današnjo zmago je domačin Danec Mads Pedersen. Že včeraj je pokazal, da je v izjemni formi, danes je njegov dan D, je izjavil, za današnjo, 2. etapo se je pripravljal celo sezono.

12:05

Yves Lampaert je Belgijec, star 31 let, visok je 1.80m, tehta 75kg. Največji uspeh v karieri je včerajšnja zmaga, današnja rumena majica. Dvakrat je zmagal na dirki Dwars door Vlaanderen (2017,2018). V Quick Stepu je od leta 2015.

12:00

2. etapa je na papirju ravna, na cesti pa vetrovna. Dolga je 202 km, poteka od Roskildeja do Nyborga. V rumeni majici je presenetljivo Belgijec Yves Lampaert.



2. Etapa. FOTO: Letour.fr

***

Druga etapa bo najbrž potekala precej drugače, kot smo to napovedovali pred štartom letošnjega Toura. Razlog tiči v tem, da je moštvo Quick Step Vinyl z Yvesom Lampaertom nepričakovano osvojilo rumeno majico.

Spomnimo se njihovih izjav pred Tourom, ko so glasno napovedovali popoln napad v drugi etapi, ki je dolga 202 kilometra in poteka od Roskildeja do Nyborga. Zdaj, bodo verjetno le branili rumeno majico, kar pomeni, da ne bodo skušali razbiti glavnine. Čeprav je Lampaert v rumenem, bodo danes naredili vse, da do zaključnih metrov pripeljejo verjetno najboljšega šprinterja na letošnjem Touru Fabia Jakobsena. Če pa bodo to hoteli storiti, potem naj ne bi bilo napadov. Ampak belgijski volčji trop vedno preseneča.

Kdor je že bil v okolici teh dveh mest, ve, zakaj je tam postavljenih 6000 vetrnih elektrarn. Torej ni treba razlagati, da gre za dansko Vipavsko dolino. Tam je veter doma so pravili že Vikingi, ki so prvi naselili to vetrovno pokrajino.

Most, ki se mu po dansko reče Storebæltsforbindelsen, po naše pa Veliki Pas (Great Belt) je sestavljen iz vzhodnega in zahodnega dela, most pravzaprav povezuje vzhodni in zahodni del Danske. Prvi del je dolg 6,8 kilometra, potem sledi 2,5 kilometra čez otoček Sprøgo in potem sledi še drugi del mosta, ki je dolg 6,6 kilometra. Na mostu ne bo gledalcev.

Organizatorji trdijo, da se kolesarjem na mostu ne more hudega zgoditi, ker ima dobro protivetrovno zaščito. Zato so vsi v pelotonu pomirjeni, vendar tehnični direktorji ekip opozarjajo, da se bo dirka prelomila nekaj kilometrov pred mostom, kjer pa ni nobene zaščite proti vetru, kolesarji bodo izpostavljeni močnem bočnemu vetru. Pričakujemo dirko na veter, dirko na kateri bomo videli francoske ešalone, več skupinic, ki se bo borilo, da ne izgubijo dragocenih sekund ali minut.

Etapa je na papirju označena kot ravninska. Premagati bodo morali le 1200 višinskih metrov, prvič bomo videli boj za pikčasto majico, kajti na etapi so trije gorski cilji najnižje, 4. kategorije, ki se zvrstijo že do 80-kilometra dirke. Na 126. kilometru sledi še leteči cilj.

Luka Mezgec se na prvi etapi ni posebej trudil zaradi druge etape. FOTO: Bo Amstrup Afp

Organizator Dirke po Franciji ASO je že spomladi sporočil, da bo na letošnjem Touru sprememba pri točkovanju za pikčasto majico. Na etapah, ki se zaključijo z vzponom, na vrhu ne bo več podeljenih dvojnih točk za gorski seštevek. To pomeni, da kolesarji, ki se borijo za skupni končni seštevek, verjetno pikčaste majice ne bodo mogli osvojiti, kajti ta bo postala domena ubežnikov ali pač kolesarjev, ki so se specializirali prav za gorske cilje na dirki. Tako bo znamenita pikčasta majica zopet dobila prestiž, ki ga je v zadnjih letih izgubila.

Luka Mezgec je zadolžen za njihovega najboljšega šprinterja Dylana Groenewegna, ki poleg Jakobsena, sodi v najožji izbor za zmagovalce na ravninskih etapah. Ne pa za vetrovne, zato bo imel Mezgec danes zahtevno delovno soboto.