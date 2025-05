Direktor opisal razmere na Giru: Kot led, ko sem šel iz avta, sem skoraj padel

Ko dirka po Italiji zavije v bližino Neaplja, se po pravilu obetajo težave. Ceste na jugu Italije niso vajene dežja, a dežne kaplje Giro pogosto spremljajo v okolici največjega mesta na jugu države, kjer se asfalt spremeni v pravo drsališče.

Nič drugače ni bilo včeraj, ko je 70 km pred ciljem na spolzkih cestah prišlo do padca, po katerem je, bržkone zaradi pretresa možganov, odstopil pomočnik Primoža Rogliča Jai Hindley. »Takoj, ko si se dotaknil zavor, je bilo konec, pristal si na tleh,« je opisal eden od kolesarjev.

Zaradi padca je prišlo do prekinitve etape, direktor dirke Mauro Vegni se je s pomočniki pogajal s kolesarji, tudi z Rogličem in dosegli so dogovor, da se bo v etapi dirkalo le še za etapno zmago, za čas v skupnem seštevku pa ne. »Ceste na jugu so res nevarne, ko pada dež, asfalt izgleda dobro, a ne vpija dobro vlage. Ko sem stopil iz avtomobila, sem skoraj padel, podlaga je bila kot led. Zato kolesarjev nismo nič prepričevali, naj dirkajo dalje, imeli smo korektno razpravo in skupaj smo se odločili za nevtralizacijo,« je zagotovil direktor.

Vegni s prvimi dnevi Gira ne more biti najbolj zadovoljen, pritoževal se je nad neaktivnostjo kolesarjev, že danes pa bo povsem drugače, ko bo na Giru čas za prvo etapo s ciljem na vrhu vzpona.