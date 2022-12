Evenepoel nasledil Rogliča in Pogačarja

Prestižna nagrada zlato kolo (Velo d'Or), ki ga najboljšemu kolesarju na svetu podeljuje francoska revija Velo Magazine, je zadnji dve leti domovala v Sloveniji. Leta 2020 jo je prejel Primož Roglič (Jumbo Visma), lani pa Tadej Pogačar (UAE). Letos ju je nasledil belgijski as Remco Evenepoel (Quick Step), ki je žirijo kolesarskih novinarjev z vsega sveta prepričal predvsem z zmagami na Vuelti, dirki Liege–Bastogne–Liege in svetovnem prvenstvu.

To so bili vrhunci sezone 22-letnega šampiona, ki je sicer v letu 2022 slavil 15 zmag. V glasovanju je prejel 139 glasov, na 2. mestu pa je z 88 glasovi pristal njegov rojak Wout van Aert (Jumbo Visma), ki je letos slavil 9 zmag. Pogačar je, čeprav je v minuli sezoni dobil 16 dirk in obdržal 1. mesto na jakostni lestvici Svetovne kolesarske zveze, zasedel 3. mesto s 84 glasovi. Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), ki je slovenskega zvezdnika premagal na Touru, je z 80 glasovi pristal na 4. mestu.

Tadej Pogačar je tudi letos slovenski kolesar leta, v glasovanju Velo Magazina pa je po lanskem 1. mestu tokrat končal na 3. FOTO: Črt Piksi

Med kandidati za kolesarja leta je bil tudi Roglič, ki je prejel en glas. Evenepoel, ki je včeraj potrdil, da bo v letu 2023 nastopil na Giru in ne na Touru, je sicer četrti Belgijec s to prestižno nagrado, ki jo podečjujejo od leta 1992, pred njim so jo prejeli Johan Museeuw (1996), Tom Boonen (2005) in Philippe Gilbert (2012).

Velo Magazin, ki deluje pod okriljem agencije ASO, prirediteljice Toura in številnih drugih dirk najvišje ravni, je letos prvič ločeno podelil nagrado za svetovno kolesarko leta. Tu ni bilo dvomov, prejela jo je Nizozemka Annemiek van Vleuten (Movistar), ki je bila letos najboljša na Giru, Touru in Vuelti.