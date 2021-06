Fotogalerija: Pogačar in Roglič med zvezdami večera

Primož Roglič v barvah Jumba Visma za Tour. FOTO: Philippe Lopez/AFP

Matej Mohorič (v sredini) se je predstavil v dresu slovenskega prvaka, njegova ekipa Bahrain Victorious pa v dresih s sporočilom o boju proti debelosti in diabetesu. FOTO: Philippe Lopez/AFP

Pri ekipi UAE se nadejajo ponovitve Toura 2020. FOTO: Philippe Lopez/AFP

Luka Mezgec (drugi z desne) bo drugo leto zapored nastopil na Touru v barvah ekipe BikeExchange. FOTO: Philippe Lopez/AFP

Mathieu van der Poel v dresu, kakršnega je nosil njegov dedek Raymond Poulidor. FOTO: Philippe Lopez/AFP

V Brestu je vse nared za sobotni začetek 108. Toura. Vseh 23 ekip in 184 kolesarjev je pozdravilo navzoče na uradni predstavitvi, ki je v koronskih časih precej skromnejša, kot je bila nekoč. Kljub temu sta bila med zvezdami večera dva od štirih Slovencev na štartnem seznamu,, ki bo z ekipo UAE poskušal ponoviti lansko zmago, in, ki bo na čelu ekipi Jumbo Visma za stopnico izboljšati 2. mesto iz leta 2020.Predstavitev ekip je formalnost pred Tourom, tokrat je bila tudi svojevrstna kolesarska modna revija, saj so se ne katere predstavile v novih dresih, nekatere tudi v priložnostnih, ki so jih nosile samo ta večer, ne bodo pa jih imele med dirko.Tako je nizozemski zvezdnikz ekipo Alpecin Fenix prišel v rumeno-vijoličnih majicah v čast svojega pokojnega dedka. Legendarni Francoz, ki je Tour osemkrat končal na 2. mesto, vendar nikoli ni zmagal, je preminil leta 2019 in ni dočakal vnukovega ognjenega krsta na Touru. Zato pa je van der Poel oblekel majico, podobno tisti, ki jo je njegov dedek nosil na dirki po Franiji v 60. in 70. letih minulega stoletja. Ekipa Alpecin Fenix v teh dresih ne bo dirkala, prodala jih bo v dobrodelne namene.se je predstavil v običajnem dresu ekipe BikeExchange,pa v dresu slovenskega prvaka, ki si ga je prikolesaril minuli teden v Kopru, njegova ekipa Bahrain Victorious pa je na oder prišla v neznačilnih belih majicah z modrimi dodatki in napisom: Odkolesarite od debelosti in diabetesa. Tudi teh majic ne bomo videli na dirki, fizične so uničili, v dobrodelne namene, za boj proti debelosti in diabetesu, pa bodo prodajali kripto različice (NFT).Nove drese so imeli tudi v ekipi Jumbo Visma, vendar zaradi zahtev prirediteljev. Običajni rumeno-črno dresi preveč spominjajo na rumeno majico vodilnega na dirki, zato so se pri Rogličevi ekipi po javnem spletnem glasovanju odločili za črno-sivo kombinacijo z logotipom ekipe. »Potrudili se bomo, da se bo letos dirka končala drugače. V soboto vsi štartamo z istim časom. Zanima me le predstava moje ekipe, na druge stvari ne morem vplivati,« je na odru povedal Roglič.Kot zadnji med vsemi je pred običnstvo stopil lanski zmagovalec Pogačar. Pri njem in ekipi UAE ne v podobi ekipe ne v dosežki ni treba veliko spreminjati, brez dvoma pa druga zmaga na drugem nastopu na Touru ne bo lahka naloga. »V letu po zmagi na Touru je bilo lepo, veliko sem treniral in veliko potoval. Ni se veliko spremenilo. Imamo zelo močno ekipo, ki je zelo dobro pripravljena. Tudi letos se želimo boriti za zmago,« je dejal Pogi. Od sobote do 18. julija, ko bo dirke konec v Parizu, bo govorila cesta.