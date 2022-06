Francoske ceste spet Pogačarjeve in Rogličeve

Julij vsako leto ob vročinskih valovih prinaša še kolesarsko vročico. V petek se bo v Københavnu začel 109. Tour de France, ki vsako leto ob ceste privabi in pred televizijske zaslone prikuje milijone ljubiteljev kolesarstva po vsem svetu. Zadnja leta pa tudi vesoljno Slovenijo, ki bo letos spet trepetala v pričakovanju zmage.

Bo tretja zaporedna Tadeja Pogačarja ali naposled krstna Primoža Rogliča, je pred startom 3328 kilometrov dolge preizkušnje glavno vprašanje za kolesarska Slovenijo in svet. Odgovor na to vprašanje ima ta čas zgolj vedeževalka, o tem, kdo, kje in kako se bo boril za večno kolesarsko čast in slavo, pa se lahko podučite v posebni izdaji Tour 2022, ki jo bomo Delu in Slovenskim novicam priložili v četrtek, 30. junija.

Na 64 straneh zanimivega branja boste spoznali vseh pet Slovencev, ki bodo letos nastopili na Touru, poleg Pogačarja in Rogliča še Mateja Mohoriča, Jana Tratnika in Luko Mezgeca. Svoje načrte za največjo kolesarsko predstavo leta sta nam razkrila tudi oba slovenska športna direktorja v karavani Toura, Andrej Hauptman, ki vodi Pogačarjevo ekipo UAE, in Gorazd Štangelj, ki se bo za vrhunske rezultate potegoval z Mohoričevim in Tratnikovim moštvom Bahrain Victorious.

»Jonas Vingegaard naj še počaka v vrsti,« pred štartom pravi nekdanji kolesarski profesionalec in sedanji strokovni komentator na TV Slovenija Martin Hvastija, ki je prepričan, da bo rumena majica 24. julija v Parizu spet slovenska.

V naši prilogi boste spoznali tudi traso dirke po Franciji, ki se bo tokrat začela na Danskem in obiskala tudi Belgijo ter Švico. Izvedeli boste, kako se je treba obnašati ob cestah, po katerih mimo vas švigajo najboljši kolesarji na svetu, ter katere znamenitosti si lahko ogledate v okoliških krajih.

Predvsem pa boste spoznali ozadje največje dirke na svetu, v katerem deluje kopica Slovencev, od maserja Marka Džala, ki gnete mišice kolesarjev Ineosa, mehanika Boštjana Kavčnika, ki skrbi za Pogačarjevo kolo, Jošta Zevnika, zadolženega za logistiko in tehnično podporo v ekipi Israel Premier tech, do Tima Podlogarja, nutricionista moštva Bora Hansgrohe. Ne nazadnje boste izvedeli tudi, kaj o Touru, Rogliču in Pogačarju pravijo Ilka Štuhec, Tomi Meglič, Robert Kranjec in drugi znani Slovenke ter Slovenci.