Ayuso s pridom uporablja Rogličevo najljubše orožje

»Najpomembneje je, da bom rožnato majico nosil na cilju v Rimu,« je bila mantra, ki jo je Primož Roglič ponavljal na Giru 2023, na katerem je vodstvo v skupnem seštevku prevzel tik pred zdajci, v 20. etapi na Višarjah. Letos je »maglio rosa« oblekel že dvakrat, a jo z nasmeškom na obrazu naslednji dan tudi slekel.

Zasavski orel in njegovi pomočniki iz ekipe Red Bull Bora Hansgrohe tesnega vodstva v skupnem seštevku niso brezkompromisno branili, potem ko jo je prvič oblekel po vožnji na čas v 2. etapi, vajo pa so ponovili danes, ko je bila na sporedu 8. etapa, razgibana 197-kilometrska apeninska preizkušnja s 3.800 višinskimi metri. Predse so spustili zajetno skupino ubežnikov in nikoli niso pokazali namena, da bi jih ujeli.

To je najbolj razveselilo 24-letnega Avstralca Luka Plappa (Jayco Alula), ki je slavil osmo zmago v karieri, a prvo v svetovni seriji. Kot kaže, ga bodo prihodnji mesec bolje spoznali tudi slovenski ljubitelji kolesarstva, saj ima na tekmovalnem koledarju vpisan nastop na dirki po Sloveniji od 4. do 8. junija.

Še bolj pa se je danes morda veselil dvakratni zmagovalec »slovenskega toura« (2011, 2019) Diego Ulissi (XDS Astana), ki je v karieri dobil že osem etap Gira, a je pri 35 letih prvič oblekel rožnato majico. Rogliču jo je slekel, čeprav je na štartu za njim zaostajal 4:01. S tem je nekdanji pomočnik Tadeja Pogačarja pri ekipi UAE (zapustil jo je po sezoni 2023) navdušil italijanske navijače, ki so rojaka v rožnati majici dočakali po 1466 dneh suše.

Diego Ulissi je pri 35 letih prvič oblekel rožnato majico. FOTO: Luca Bettini/AFP

Predaja majice, ki jo je športni direktor Rogličeve ekipe Patxi Villa napovedal vnaprej, je bila precej natančna. Po novem Ulissi vodi z 12 sekundami prednosti pred moštvenim kolegom Lorenzom Fortunatom in 17 pred zasavskim orlom, ki je moral biti v zaključku pozoren predvsem na poteze zmagovalca 7. etape Juana Ayusa (UAE).

Ta še naprej s pridom uporablja Rogličevo najljubše orožje iz minulih sezon. Nekoč je slovenski as v šprintih navkreber pridobival ključne sekunde proti tekmecem, zdaj to počne 22-letni Španec. Rogličeve noge je, potem ko je dan prej dobil bitko na vzponu na Tagliacozzo, preizkusil na kratkem, a strmem klancu na Gagliole, nato pa še na rahli ciljni vzpetini v Castelraimondu in ušel za nekaj metrov, tako da je Rogliču odščipnil še eno sekundo. Razlika med njima zdaj znaša pičle tri sekunde.

Na Strade Bianche nazadnje leta 2018

»Vroče je bilo in zahteven dan je za nami, morali smo predati majico. Fantje so bili zelo močni, naredili smo vse naših močeh, včasih dobiš majico včasih jo izgubiš, vendar je pred nami še veliko dni dirkanja,« Roglič za razliko od svojega športnega direktorja v cilju ni želel razkriti, da je bila oddaja rožnate majice namerna.

Zaradi tega sicer jutri ne bo imel na voljo prvega spremljevalnega avtomobila v karavani, kar bi bilo dobrodošlo, če gre kaj narobe v 9. etapi, ki se je vsi bojijo. Na vrsti je Toskana in makadamski odseki iz dirke Strade Bianche, na koncu pa sloviti vzpon po Vii Santa Caterina do Piazze del Campo v Sieni. »Še vedno imamo avto številka dve, ne številka 30, tako da to ne bo prevelika težava,« je na novinarsko vprašanje odgovoril Roglič, ki je na enodnevni dirki Strade Bianche nastopil trikrat, a nazadnje leta 2018, njegova najboljša uvrstitev pa je bilo 35. mesto leta 2017.

Kljub temu ima z makadama, na katerem je že trikrat kraljeval Pogačar, več izkušen kot Ayuso, ki na toskanskih belih cestah ni nastopil še nikoli. Jutrišnja etapa bo tako za oba vroča kandidata za zmago in njuni ekipi poseben preizkus. Vprašanje pa je, ali si bo kateri od njiju drznil iti brezkompromisno v napad, saj bo to dan, ko lahko zaradi nesreče izgubiš Giro, ne moreš pa ga dobiti.

Profil 9. etape Gira. INFOGRAFIKA: Delo

Roglič na letošnji dirki po Italiji vsekakor dirka z glavo in ne na glavo, odločilni pa ne bo prvi teden, temveč zadnji s številnimi zahtevnimi izzivi v Alpah. Tam ne bo odločala večja eksplozivnost, ki jo te dni kaže Ayuso, in tam bo padel odgovor na edino pomembno vprašanje za slovenskega aduta: Kdo bo nosil rožnato majico v Rimu?