Jan Tratnik bi bil tretji rožnati Slovenec

Trst 2014 je bil nepozabna prelomnica za Slovence na Giru. Luka Mezgec je na navdušenje številnih rojakov dobil sklepno etapo, kar je bila tudi krstna zmaga naših kolesarjev na največji italijanski dirki. Začel se je niz vsakoletnih zmag, ki ni poznal prekinitve do lani, ko je bil etapnemu uspehu z 2. mestom na Zoncolanu najbližje Jan Tratnik. Idrijska lokomotiva bo tudi tokrat na madžarskih, italijanskih in slovenskih cestah za seboj vlekla upe ekipe Bahrain Victorious in domačih navijačev.