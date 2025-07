Pet velikanov Toura: pekel na Hautacamu, Mont Ventoux in Pogačarjev »krvnik«

V nadaljevanju:

Na kolesarskih dirkah so prav epski prelazi tisti, ki pritegnejo največ pozornosti. Na vzponih v Pirenejih in Alpah se pišejo največje zgodbe in rojevajo legende, v moderni zgodovini so tudi najtežji vzponi letošnje dirke že spisali nekaj velikih zgodb. Tadej Pogačar ima neporavnane račune s Pireneji, Jonas Vingegaard dobre spomine na velikana Provanse, Col de la Loze pa postaja najljubši vzpon prirediteljev v zadnjem desetletju. Zadnja dva tedna dirke bosta razburljiva, po 19. etapi in vzponu na La Plagne bomo lahko razglasili zmagovalca.