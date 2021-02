Kolesarske prireditve v Sloveniji, ki jih ne smete zamuditi

Slovenija je čudovita dežela za kolesarske prireditve

Kolesarske prireditve 2021

Maraton Franja – 13. junij

Soča Outdoor Festival – 2. do 4. julij

Preden se odpravite na tekmo, poskrbite za varno in vzdrževano cestno kolo ter za udobno kolesarsko opremo in kolesarski dres. FOTO: Hervis

8. Istrski maraton – 2. in 3. oktober

Svetovno prvenstvo v gorskem kolesarjenju – od 15. do 18. oktobra

Ironman 70.3 Slovenia Istria

Poli maraton na Ptuju

Kako se pripraviti na kolesarsko prireditev

Najpomembnejše je seveda ustrezno kolo, pa naj bo gorsko, treking ali cestno, ki bo postalo vaš najboljši prijatelj. Za nakup novega modela si vzemite čas in nikakor ne upoštevajte le cene kot odločilnega dejavnika za nakup. Za dodatno pomoč si lahko preberete Hervisov blog



Ko se odpravite na kolesarsko prireditev, pa ne pozabite tudi na primerno kolesarsko opremo, kot so kolesarska obutev, oblačila ter seveda čelada in ščitniki. Priporočamo vam, da začnete trenirati vsaj tri mesece pred tekmo in da poleg fizične aktivnosti poskrbite tudi za zdravo športno prehrano. Veliko sreče in uspeha, mi bomo za vas zagotovo navijali z navijaških tribun! Najpomembnejše je seveda, ki bo postalo vaš najboljši prijatelj. Za nakup novega modela si vzemite čas inkot odločilnega dejavnika za nakup. Za dodatno pomoč si lahko preberete Hervisov blog Cestno kolesarjenje , ki vam pomaga z nepogrešljivimi nasveti pri izbiri opreme in pripravah.Ko se odpravite na kolesarsko prireditev, pa ne pozabite tudi na, kot so kolesarska obutev, oblačila ter seveda. Priporočamo vam, da začnete trenirati vsaj tri mesece pred tekmo in da poleg fizične aktivnosti. Veliko sreče in uspeha, mi bomo za vas zagotovo navijali z navijaških tribun!

Po dolgi in mrzli zimi ter še daljši karanteni ni lepšega kot priprava na sončne spomladanske dni ter na vse razvedrilne aktivnosti, ki jih s seboj prinese lepo vreme. Veliko vas najbrž komaj čaka, dain znova začnete trenirati.V nadaljevanju boste našli več– kdaj in kje predvidoma bodo potekale in kako se nanje pripraviti.Že imate vso potrebno kolesarsko opremo?Kolesarske dirke v Sloveniji potekajo po razgibanih pokrajinah – od čudovitih kraških gričev pa do razgledov nad najvišjimi slovenskimi gorami. Tako da bo vsak našel nekaj zase.Tako kot je velika izbira kolesarskih prireditev, je velika izbira koles . Kako izbrati pravega? Večina največjih prireditev je organiziranih na urejenih cestnih površinah, za kar vam priporočamo izbiro, saj je namenjeno vožnji po urejenih cestah, premagovanju razdalj ali pa hitrostnim tekmovanjem. Za prireditve in tekmovanja po manj urejenih, gozdnih površinah pa vam priporočamo izbiro treking ali gorskega kolesa.Po precej monotonem lanskem letu ste najbrž že precej neučakani, da znova zapustite dom, se naužijete svežega zraka in se. Preverite, katerih preprosto ne smete zamuditi!Maraton Franja velja za eno od zgodovinskih kolesarskih prireditev v Sloveniji, saj je bil prvič izveden že leta 1982. Letos boDirka je dolga kar 156 kilometrov, zato se prepričajte, da na, s seboj pa prinesete tudi energijske ploščice ter izotonični napitek. Priporočamo, da si za tovrstna tekmovanja omislite kakovosten, saj bo tako vožnja veliko bolj prijetna.Ena izmed najbolj težko pričakovanih kolesarskih prireditev v Sloveniji je zagotovov Tolminu. Kolesarski navdušenci se lahko prijavite na MTB Maraton, ki ponuja novo traso, ki se vzpenja v pogorje Krna. Gre za srednje zahteven podvig, saj je, zato vam toplo priporočamo, da pred tekmo trenirate in si tako izvrstno kondicijo priskrbite že pred začetkom poletja!Lani jeodpadel zaradi znanih zdravstvenih okoliščin. Prestavljen je naGre za pestro dvodnevno dogajanje, ki jeRezervirajte si torej začetek oktobra ter se na tekmo dobro pripravite, da dogodek izvedemo z dvojno paro in odpravimo razočaranje lanskega leta!Na Mariborskem Pohorju bo v 2021Dogodek bo med, česar res ne smete zamuditi, četudi se svetovnega pokala udeležite le kot gledalec.Pohorje ponuja adrenalinske užitke kraljevskega razreda, saj je teren zelo raznovrsten, primeren za, precej zahtevni pa so kamniti odseki in korenine, saj so v deževnem vremenu zelo spolzki. Čeprav na tekmovanju verjetno ne boste sodelovali, pa boste lahko dobro spoznali pohorske strmine in jih pozneje preizkusili tudi sami.Lani smo se bili žal primorani odpovedati še eni težko pričakovani športno-kolesarski prireditvi – Ironmanu. Upajmo, da nam 2021 nakloni kaj več sreče, saj je– kombinacija plavanja, kolesarjenja po gričih ter teka bo pogrela vse športne navdušence, ki ste lani mirovali v upanju na novo akcijo. Datuma za zdaj še niso objavili, vendar smo prepričani, da bo znan takoj, ko se razmere nekoliko umirijo.Poli maraton je nadvse, kot je kolesarjenje. Poleg maratona se lahko veselite tudi največjega Poli piknika v mestu, organizirane animacije za najmlajše in super družbe., vendar če se zgledujemo po prejšnjih letih,